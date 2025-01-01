ReduceSymmetricToTridiagonal

Преобразует вещественную симметричную или комплексную эрмитову матрицу A в трехдиагональную форму B с помощью ортогонального преобразования подобия: Q**T * A * Q = B. LAPACK-функции SYTRD и HETRD.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::ReduceSymmetricToTridiagonal(

matrix& B,

matrix& reflect_q,

vector& tau_q

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrix::ReduceSymmetricToTridiagonal(

matrixf& B,

matrixf& reflect_q,

vectorf& tau_q

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrix::ReduceSymmetricToTridiagonal(

matrixc& B,

matrixc& reflect_q,

vectorc& tau_q

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrix::ReduceSymmetricToTridiagonal(

matrixcf& B,

matrixcf& reflect_q,

vectorcf& tau_q

);

Параметры

Б

[out] Симметричная (или эрмитова) трехдиагональная матрица.

reflect_q

[out] Верхняя или нижняя треугольная матрица в зависимости от входной матрицы A. Если верхняя, диагональ и первая наддиагональ матрицы A перезаписываются соответствующими элементами трехдиагональной матрицы B, а элементы выше первой наддиагонали вместе с массивом tau_q представляют ортогональную матрицу Q в виде произведения элементарных отражателей. Если нижняя, диагональ и первая поддиагональ матрицы A перезаписываются соответствующими элементами трехдиагональной матрицы B, а элементы ниже первой поддиагонали вместе с массивом tau_q представляют ортогональную матрицу Q в виде произведения элементарных отражателей.

tau_q

[out] Вектор скалярных множителей элементарных отражателей, представляющих ортогональную матрицу Q.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

В верхнем случае матрица Q представляется как произведение элементарных отражателей

Q = H(n-1) . . . H(2) H(1)

Каждый H(i) имеет вид

H(i) = I - tau * v * v**T

где tau — это скаляр, а v — это вектор, при этом v(i+1:n) = 0 и v(i) = 1; v(1:i-1) сохраняется в матрице A(1:i-1,i+1), а tau — в массиве tau_q(i).

В нижнем случае матрица Q представляется как произведение элементарных отражателей

Q = H(1) H(2) . . . H(n-1)

Каждый H(i) имеет вид

H(i) = I - tau * v * v**T

где tau — это скаляр, а v — это вектор, при этом v(1:i) = 0 и v(i+1) = 1; v(i+2:n) сохраняется в матрице A(i+2:n,i), а tau — в массиве tau_q(i). */

Содержимое матрицы A при выходе (выходная матрица reflect_q) можно проиллюстрировать следующими примерами при n = 5:

upper case: lower case:



( d e v2 v3 v4 ) ( d )

( d e v3 v4 ) ( e d )

( d e v4 ) ( v1 e d )

( d e ) ( v1 v2 e d )

( d ) ( v1 v2 v3 e d )

где d и e обозначают диагональные и недиагональные элементы матрицы B, а vi — элемент вектора, определяющего H(i).

Матрица Q может быть получена с помощью метода ReflectTridiagonalToQ.

The input can be a symmetric (Hermitian), upper triangular or lower triangular matrix. Triangular matrices are assumed to be symmetric (Hermitian conjugated).