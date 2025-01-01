- ReduceToBidiagonal
- ReflectBidiagonalToQP
- ReduceSymmetricToTridiagonal
- ReflectTridiagonalToQ
- ReduceToHessenberg
- ReflectHessenbergToQ
Генерирует ортогональную матрицу Q, которая представляется в виде произведения n-1 элементарных отражений порядка n, как при использовании метода ReduceSymmetricToTridiagona:
Если верхняя, Q = H(n-1) . . . H(2) H(1),
если нижняя, Q = H(1) H(2) . . . H(n-1).
Входными данными является преобразованная матрица reflect_q того же размера n×n, что и исходная матрица A.
Вычисления для типа matrix<double>
bool matrix::ReflectTridiagonalToQ(
Вычисления для типа matrix<float>
bool matrix::ReflectTridiagonalToQ(
Вычисления для типа matrix<complex>
bool matrix::ReflectTridiagonalToQ(
Вычисления для типа matrix<complexf>
bool matrix::ReflectTridiagonalToQ(
Параметры
tau_q
[in] Вектор скалярных множителей элементарных отражателей, представляющих ортогональную матрицу Q.
Q
[out] Ортогональная матрица Q.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.