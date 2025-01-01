EigenTridiagonalDCQ

Вычисление собственных значений и собственных векторов симметричной трехдиагональной матрицы с использованием алгоритма "разделяй и властвуй" (LAPACK-функция STEDC). В отличие от метода EigenTridiagonalDC данный метод может быть использован для вычисления собственных векторов оригинальной симметричной матрицы. Симметричная матрица может быть преобразована (reduced) в трёхдиагональную форму методом ReduceSymmetricToTridiagonal. Ортогональная матрица Q, полученная в результате такого преобразования, используется для вычисления собственных векторов оригинальной симметричной матрицы.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::EigenTridiagonalDCQ(

ENUM_EIGTRIDIAG_Z compv,

matrix& Q,

vector& eigen_values,

matrix& eigen_vectors

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrixf::EigenTridiagonalDCQ(

ENUM_EIGTRIDIAG_Z compv,

matrixf& Q,

vectorf& eigen_values,

matrixf& eigen_vectors

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrixc::EigenTridiagonalDCQ(

ENUM_EIGTRIDIAG_Z compv,

matrixc& Q,

vector& eigen_values,

matrixc& eigen_vectors

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrixcf::EigenTridiagonalDCQ(

ENUM_EIGTRIDIAG_Z compv,

matrixcf& Q,

vectorf& eigen_values,

matrixcf& eigen_vectors

);

Параметры

compv

[in] Значение из перечисления ENUM_EIGTRIDIAG_Z, определяющее способ вычисления собственных векторов.

Q

[in] Ортогональная матрица Q, полученная методом ReflectTridiagonalToQ.

eigen_values

[out] Вектор собственных значений.

eigen_vectors

[out] Матрица собственных векторов.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Расчет зависит от значения параметра compv.

При compv = EIGCOMPZ_N рассчитываются только собственные значения, собственные векторы при этом не вычисляются.

При значении EIGCOMPZ_V вычисляются собственные значения, а также собственные векторы исходной симметричной матрицы.

Если параметр compv установлен в значение EIGCOMPZ_I, в дополнение к собственным значениям вычисляются собственные векторы трехдиагональной матрицы.

На вход должна подаваться симметричная матрица в трехдиагональной форме.

ENUM_EIGTRIDIAG_Z

Перечисление, определяющее необходимость вычисления собственных векторов.