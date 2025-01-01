EigenTridiagonalDC

Вычисление собственных значений и собственных векторов симметричной трехдиагональной матрицы с использованием алгоритма "divide and conquer" (LAPACK-функция STEVD).

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::EigenTridiagonalDC(

ENUM_EIG_VALUES jobv,

vector& eigen_values,

matrix& eigen_vectors

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrixf::EigenTridiagonalDC(

ENUM_EIG_VALUES jobv,

vectorf& eigen_values,

matrixf& eigen_vectors

);

Параметры

jobv

[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_VALUES, определяющее способ вычисления собственных векторов.

eigen_values

[out] Вектор собственных значений.

eigen_vectors

[out] Матрица собственных векторов.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Расчёт зависит от значений параметра jobv.

При значении jobv = EIGVALUES_V рассчитываются собственные векторы и собственные значения.

При значении EIGVALUES_N собственные векторы не рассчитываются. Рассчитываются только собственные значения.

На входе должна быть симметричная матрица в трехдиагональной форме.

ENUM_EIG_VALUES

Перечисление, определяющее необходимость вычисления собственных векторов.