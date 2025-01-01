- EigenTridiagonalDC
- EigenTridiagonalQR
- EigenTridiagonalRobust
- EigenTridiagonalBisect
- EigenTridiagonalQL
- EigenTridiagonalDCQ
- EigenTridiagonalQRQ
- EigenTridiagonalPosDefQ
EigenTridiagonalQR
Вычисление собственных значений и собственных векторов симметричной трехдиагональной матрицы с использованием QR-алгоритма (LAPACK-функция STEV).
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::EigenTridiagonalQR(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrixf::EigenTridiagonalQR(
Параметры
jobv
[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_VALUES, определяющее способ вычисления собственных векторов.
eigen_values
[out] Вектор собственных значений.
eigen_vectors
[out] Матрица собственных векторов.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.
Примечание
Расчёт зависит от значений параметра jobv.
При значении jobv = EIGVALUES_V рассчитываются собственные векторы и собственные значения.
При значении EIGVALUES_N собственные векторы не рассчитываются. Рассчитываются только собственные значения.
На входе должна быть симметричная матрица в трехдиагональной форме.
Перечисление, определяющее необходимость вычисления собственных векторов.
|
Идентификатор
|
Описание
|
EIGVALUES_V
|
Вычисляются собственные векторы и собственные значения.
|
EIGVALUES_N
|
Вычисляются только собственные значения, без векторов.