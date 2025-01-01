EigenTridiagonalRobust

Вычисление собственных значений и собственных векторов симметричной трехдиагональной матрицы при помощи алгоритма Multiple Relatively Robust Representations, MRRR (LAPACK-функция STEVR).

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::EigenTridiagonalRobust(

ENUM_EIG_VALUES jobv,

ENUM_BLAS_RANGE range,

double lower,

double upper,

double abstol,

vector& eigen_values,

matrix& eigen_vectors

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrixf::EigenTridiagonalRobust(

ENUM_EIG_VALUES jobv,

ENUM_BLAS_RANGE range,

float lower,

float upper,

float abstol,

vectorf& eigen_values,

matrixf& eigen_vectors

);

Параметры

jobv

[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_VALUES, определяющее способ вычисления собственных векторов.

range

[in] Значение из перечисления ENUM_BLAS_RANGE, определяющее подмножество вычисляемых собственных значений и векторов.

lower

[in] Нижняя граница подмножества собственных значений, задается в зависимости от значения параметра range.

upper

[in] Верхняя граница подмножества собственных значений, задается в зависимости от значения параметра range.

abstol

[in] Размер абсолютной допустимой ошибки.

Размер абсолютной допустимой ошибки, с которой требуется определить каждое собственное значение/собственный вектор.

Если jobv = 'V', то собственные значения и собственные векторы на выходе имеют нормы невязок, ограниченные значением abstol, и при этом скалярные произведения между различными собственными векторами также ограничены значением abstol.

Если abstol < n *eps*|T|, тогда используется значение n *eps*|T|, где eps — это машинная точность, а |T| — это 1-норма матрицы T. Собственные значения вычисляются с точностью eps*|T| независимо от abstol.

В случае, если важна высокая относительная точность, необходимо установить abstol в безопасное минимальное значение X такое, что 1.0/X не переполняется.

eigen_values

[out] Вектор собственных значений.

eigen_vectors

[out] Матрица собственных векторов.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Расчёт зависит от значения параметров jobv и range.

При значении BLASRANGE_A все собственные значения вычисляются, при этом параметры lower и upper игнорируются.

При значении BLASRANGE_V вычисляются только те собственные значения (и их векторы), которые попадают в диапазон вещественных значений, заданных параметрами lower и upper

При значении BLASRANGE_I вычисляются только те собственные значения (и их векторы), которые попадают в диапазон целочисленных индексов, заданных параметрами lower и upper. Например, при параметрах lower=0 и upper=2 вычисляются только первые три собственные значения.

На входе должна быть симметричная матрица в трехдиагональной форме.

ENUM_EIG_VALUES

Перечисление, определяющее необходимость вычисления собственных векторов.

Идентификатор Описание EIGVALUES_V Вычисляются собственные векторы и собственные значения. EIGVALUES_N Вычисляются только собственные значения, без векторов.

ENUM_BLAS_RANGE

Перечисление, определяющее способ вычисления правых сингулярных векторов.