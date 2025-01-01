- EigenTridiagonalDC
- EigenTridiagonalQR
- EigenTridiagonalRobust
- EigenTridiagonalBisect
- EigenTridiagonalQL
- EigenTridiagonalDCQ
- EigenTridiagonalQRQ
- EigenTridiagonalPosDefQ
Tridiagonal Matrices
Функции для вычисления собственных значений и собственных векторов симметричных трехдиагональных матриц с использованием различных алгоритмов. Каждая функция реализует определенный метод решения и поддерживает матрицы типа double и float.
Общие параметры:
- jobv — определяет необходимость вычислять собственные векторы (EIGVALUES_V) или только собственные значения (EIGVALUES_N).
- range — определяет диапазон вычисляемых значений (BLASRANGE_A, BLASRANGE_V, BLASRANGE_I).
- lower и upper — нижние и верхние границы для вычисления подмножеств спектра.
- abstol — размер допустимой абсолютной ошибки.
Все функции работают с симметричными трехдиагональными матрицами и позволяют выбрать наиболее подходящий алгоритм в зависимости от требований к производительности и точности.
|
Функция
|
Выполняемое действие
|
Вычисление собственных значений и собственных векторов симметричной трехдиагональной матрицы с использованием алгоритма "divide and conquer" (LAPACK-функция STEVD).
|
Вычисление собственных значений и собственных векторов симметричной трехдиагональной матрицы с использованием QR-алгоритма (LAPACK-функция STEV).
|
Вычисление собственных значений и собственных векторов симметричной трехдиагональной матрицы при помощи алгоритма Multiple Relatively Robust Representations, MRRR (LAPACK-функция STEVR).
|
Вычисление собственных значений и собственных векторов симметричной трехдиагональной матрицы с использованием алгоритма бисекции (LAPACK-функция STEVX).
|
Вычисление всех собственных значений симметричной трехдиагональной матрицы с использованием варианта QR-алгоритма без квадратного корня (LAPACK-функция STERF).
|
Вычисление собственных значений и собственных векторов симметричной трехдиагональной матрицы с использованием алгоритма "разделяй и властвуй" (LAPACK-функция STEDC).
|
Вычисление собственных значений и собственных векторов симметричной трехдиагональной матрицы с использованием QR-алгоритма (LAPACK-функция STEQR).
|
Вычисление собственных значений и собственных векторов симметричной положительно определенной трехдиагональной матрицы с использованием QR-алгоритма (LAPACK-функция PTEQR).