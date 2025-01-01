Tridiagonal Matrices

Функции для вычисления собственных значений и собственных векторов симметричных трехдиагональных матриц с использованием различных алгоритмов. Каждая функция реализует определенный метод решения и поддерживает матрицы типа double и float.

Общие параметры:

jobv — определяет необходимость вычислять собственные векторы (EIGVALUES_V) или только собственные значения (EIGVALUES_N).

range — определяет диапазон вычисляемых значений (BLASRANGE_A, BLASRANGE_V, BLASRANGE_I).

lower и upper — нижние и верхние границы для вычисления подмножеств спектра.

abstol — размер допустимой абсолютной ошибки.

Все функции работают с симметричными трехдиагональными матрицами и позволяют выбрать наиболее подходящий алгоритм в зависимости от требований к производительности и точности.