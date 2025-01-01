ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Методы матриц и векторовOpenBLASEigen ValuesTridiagonal Matrices 

Tridiagonal Matrices

 

Функции для вычисления собственных значений и собственных векторов симметричных трехдиагональных матриц с использованием различных алгоритмов. Каждая функция реализует определенный метод решения и поддерживает матрицы типа double и float.

Общие параметры:

  • jobv — определяет необходимость вычислять собственные векторы (EIGVALUES_V) или только собственные значения (EIGVALUES_N).
  • range — определяет диапазон вычисляемых значений (BLASRANGE_A, BLASRANGE_V, BLASRANGE_I).
  • lower и upper — нижние и верхние границы для вычисления подмножеств спектра.
  • abstol — размер допустимой абсолютной ошибки.

Все функции работают с симметричными трехдиагональными матрицами и позволяют выбрать наиболее подходящий алгоритм в зависимости от требований к производительности и точности.

Функция

Выполняемое действие

EigenTridiagonalDC

Вычисление собственных значений и собственных векторов симметричной трехдиагональной матрицы с использованием алгоритма "divide and conquer" (LAPACK-функция STEVD).

EigenTridiagonalQR

Вычисление собственных значений и собственных векторов симметричной трехдиагональной матрицы с использованием QR-алгоритма (LAPACK-функция STEV).

EigenTridiagonalRobust

Вычисление собственных значений и собственных векторов симметричной трехдиагональной матрицы при помощи алгоритма Multiple Relatively Robust Representations, MRRR (LAPACK-функция STEVR).

EigenTridiagonalBisect

Вычисление собственных значений и собственных векторов симметричной трехдиагональной матрицы с использованием алгоритма бисекции (LAPACK-функция STEVX).

EigenTridiagonalQL

Вычисление всех собственных значений симметричной трехдиагональной матрицы с использованием варианта QR-алгоритма без квадратного корня (LAPACK-функция STERF).

EigenTridiagonalDCQ

Вычисление собственных значений и собственных векторов симметричной трехдиагональной матрицы с использованием алгоритма "разделяй и властвуй" (LAPACK-функция STEDC).

EigenTridiagonalQRQ

Вычисление собственных значений и собственных векторов симметричной трехдиагональной матрицы с использованием QR-алгоритма (LAPACK-функция STEQR).

EigenTridiagonalPosDefQ

Вычисление собственных значений и собственных векторов симметричной положительно определенной трехдиагональной матрицы с использованием QR-алгоритма (LAPACK-функция PTEQR).

 