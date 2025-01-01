ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Методы матриц и векторовOpenBLASEigen ValuesTridiagonal MatricesEigenTridiagonalQL 

EigenTridiagonalQL

Вычисление всех собственных значений симметричной трехдиагональной матрицы с использованием варианта QR-алгоритма без квадратного корня (LAPACK-функция STERF).

Вычисления для типа matrix<double>

bool  matrix::EigenTridiagonalQL(
   vector&               eigen_values        // вектор вычисленных собственных значений
   );

Вычисления для типа matrix<float>

bool  matrixf::EigenTridiagonalQL(
   vectorf&              eigen_values        // вектор вычисленных собственных значений
   );

Параметры

eigen_values

[out] Вектор собственных значений.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

На вход должна подаваться симметричная матрица в трехдиагональной форме.