EigenTridiagonalQL

Вычисление всех собственных значений симметричной трехдиагональной матрицы с использованием варианта QR-алгоритма без квадратного корня (LAPACK-функция STERF).

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::EigenTridiagonalQL(

vector& eigen_values

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrixf::EigenTridiagonalQL(

vectorf& eigen_values

);

Параметры

eigen_values

[out] Вектор собственных значений.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

На вход должна подаваться симметричная матрица в трехдиагональной форме.