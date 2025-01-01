- EigenTridiagonalDC
- EigenTridiagonalQR
- EigenTridiagonalRobust
- EigenTridiagonalBisect
- EigenTridiagonalQL
- EigenTridiagonalDCQ
- EigenTridiagonalQRQ
- EigenTridiagonalPosDefQ
EigenTridiagonalQL
Вычисление всех собственных значений симметричной трехдиагональной матрицы с использованием варианта QR-алгоритма без квадратного корня (LAPACK-функция STERF).
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::EigenTridiagonalQL(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrixf::EigenTridiagonalQL(
Параметры
eigen_values
[out] Вектор собственных значений.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.
Примечание
На вход должна подаваться симметричная матрица в трехдиагональной форме.