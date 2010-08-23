Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
i-PSI@MA_Multi_Impulse - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4049
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Индикатор рассчитывает резкое движение пары на чарте (Impulse), а также поведение цены на графиках коррелируемых валютных пар.
- Blue - линия валютной пары на чарте;
- Green - линии валютных пар, в которых совпадает или базовая или котируемая валюта с валютной парой чарта;
- Red - соответственно не совпадают, но одна из валют пары присутствует.
- Yellow - суммирующий импульс со всех контролируемых валютных пар.
По ограничениям MQL4 индикатор на чарте показывает 7 пар + сумму, но пересчитывает суммарный импульс, если в List_Pairs перечислены больше коррелируемых пар, по 9-ти парам.
extern int MA_Variant = 0; - подразумевает возможность пересчитывать 7 различных типов MA-шки по выбору.
Для расчёта угла наклона MA-шки по оси ординат можно выбрать использование или баров (TimeIsBar = True) или время открытия этих самых баров.
extern int Level_Calculate = 0; - это несколько геометрических формул расчёта угла MA-шки (для интересующихся процессом... ;) )
Если Impulse пересекает минимум, то следует откат цены, если поднимается выше максимума, идёт дальнейшее движение.
Картинка:
Indicator plots the sum of the rate of change for multiple currency pairs. Gives a fair idea of the correlation between different pairs.Быстрый MACD
Быстрый MACD
Параболик в виде осциллятора.Советник AV (мой вариант "Лавины")
Мартиноподобный советник на усовершенствованном варианте системы Лавина.