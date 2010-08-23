CodeBaseРазделы
Индикаторы

i-PSI@MA_Multi_Impulse - индикатор для MetaTrader 4

TarasBY
4049
(1)
Описание:

Индикатор рассчитывает резкое движение пары на чарте (Impulse), а также поведение цены на графиках коррелируемых валютных пар.

  • Blue - линия валютной пары на чарте;
  • Green - линии валютных пар, в которых совпадает или базовая или котируемая валюта с валютной парой чарта;
  • Red - соответственно не совпадают, но одна из валют пары присутствует.
  • Yellow - суммирующий импульс со всех контролируемых валютных пар.

По ограничениям MQL4 индикатор на чарте показывает 7 пар + сумму, но пересчитывает суммарный импульс, если в List_Pairs перечислены больше коррелируемых пар, по 9-ти парам.
extern int MA_Variant = 0; - подразумевает возможность пересчитывать 7 различных типов MA-шки по выбору.
Для расчёта угла наклона MA-шки по оси ординат можно выбрать использование или баров (TimeIsBar = True) или время открытия этих самых баров.
extern int Level_Calculate = 0; - это несколько геометрических формул расчёта угла MA-шки (для интересующихся процессом... ;) )

Если Impulse пересекает минимум, то следует откат цены, если поднимается выше максимума, идёт дальнейшее движение.

Картинка:


