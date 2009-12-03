Ставь лайки и следи за новостями
Индикатор торгового времени - индикатор для MetaTrader 4
Автор:
Саша, marketadviser@rambler.ru
Программа написана с использованием глобальных переменных, что позволяет контролировать разность во времени и рост погрешности за длительный промежуток. После запуска, программа сохранит запись о времени, подсчитает разницу во времени между торговым сервером и торговым терминалом, сравнит результат с прошлой величиной. Результат работы будет представлен в нижнем правом углу главного окна Рис.1.
Рисунок 1 Индикатор торгового времени
Где,
- Циферблат времени, в час.
- ` Накопленная погрешность.
- GMT, Разность во времени между сервером и терминалом в реальном времени.
Советы:
- Удалить глобальные переменные можно скриптом (script program), GlobalVariablesDeleteAll.mq4
