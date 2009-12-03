CodeBaseРазделы
Индикаторы

Индикатор торгового времени - индикатор для MetaTrader 4

kuzya
Просмотров:
4238
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Автор:

Саша, marketadviser@rambler.ru

Программа написана с использованием глобальных переменных, что позволяет контролировать разность во времени и рост погрешности за длительный промежуток. После запуска, программа сохранит запись о времени, подсчитает разницу во времени между торговым сервером и торговым терминалом, сравнит результат с прошлой величиной. Результат работы будет представлен в нижнем правом углу главного окна Рис.1.

Рисунок 1 Индикатор торгового времени

Где,
  • Циферблат времени, в час.
  • ` Накопленная погрешность.
  • GMT, Разность во времени между сервером и терминалом в реальном времени.

Советы:

  • Удалить глобальные переменные можно скриптом (script program), GlobalVariablesDeleteAll.mq4
