представленный скрипт рисует на окне валютной пары горизонтальные линии с одой из трех зависимостей:

1. равноудаленные т.е. с постоянным расстоянием между линиями;

2. с увеличением шага;

3. с уменьшением шага...

для чего сделан... - моя задумка была в том чтобы было удобней выставлять отложенные ордера по определенной зависимости/шагу на график выбранной пары...

скрипт работает по принципу "drag and drop" т.е. скрипт необходимо перемещать с помощью мыши в указанное место графика...

что можно настраивать:

1. количество выставляемых горизонтальных линий выше и ниже от места установки скрипта - LineKoli4;

2. шаг/расстояние между прорисовываемыми горизонталями - LineShag (в пунктах);

3. коэффициент для уменьшения или увеличения шага (прирост/убыток шага) - PriroShenie (в пунктах, для убытка используем значение со знаком минус "-");

4. характеристики выставляемых линий (цвета, стиль и толщина);

5. DELETE.FULL - отвечает за стирание установленных линий (для удаления выставленных линий параметру необходимо задать значение - "true" применить настройку и дождаться следующего тика либо изменить масштаб графика).

- при использовании 3-го варианта прорисовки линий (с уменьшением шага) возможно некорректная установка линий... связанно с тем что величина убыли шага больше расстояния между предыдущей и выставляемой линиями!

- при малых значениях шага присутствует неточность в выставлении линий в 2-3 пп - связано с округлением рассчитываемых значений!