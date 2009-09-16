CodeBaseРазделы
s-gorizontali - скрипт для MetaTrader 4

bor-ix
Просмотров:
4843
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

представленный скрипт рисует на окне валютной пары горизонтальные линии с одой из трех зависимостей:

1. равноудаленные т.е. с постоянным расстоянием между линиями;

2. с увеличением шага;

3. с уменьшением шага...

для чего сделан... - моя задумка была в том чтобы было удобней выставлять отложенные ордера по определенной зависимости/шагу на график выбранной пары...

скрипт работает по принципу "drag and drop" т.е. скрипт необходимо перемещать с помощью мыши в указанное место графика...

что можно настраивать:

1. количество выставляемых горизонтальных линий выше и ниже от места установки скрипта - LineKoli4;

2. шаг/расстояние между прорисовываемыми горизонталями - LineShag (в пунктах);

3. коэффициент для уменьшения или увеличения шага (прирост/убыток шага) - PriroShenie (в пунктах, для убытка используем значение со знаком минус "-");

4. характеристики выставляемых линий (цвета, стиль и толщина);

5. DELETE.FULL - отвечает за стирание установленных линий (для удаления выставленных линий параметру необходимо задать значение - "true" применить настройку и дождаться следующего тика либо изменить масштаб графика).

- при использовании 3-го варианта прорисовки линий (с уменьшением шага) возможно некорректная установка линий... связанно с тем что величина убыли шага больше расстояния между предыдущей и выставляемой линиями!

- при малых значениях шага присутствует неточность в выставлении линий в 2-3 пп - связано с округлением рассчитываемых значений!

