Советники

Отличная система распознавания паттернов по свечкам. - эксперт для MetaTrader 4

Юрий
Просмотров:
5223
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Автор стратегии:

Андрей

Система на основе распознования паттернов по опорным точкам. 


.

