CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Correlation USDCHF/EURUSD - индикатор для MetaTrader 4

Collector | Russian English
Просмотров:
5996
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Correlation USDCHF/EURUSD.


Correlation USDCHF/EURUSD



STLM hist STLM hist

Индикатор STLM_hist. Рисует восходящий и низходящий тренд.

Vegas Vegas

Индикатор Vegas. Устанавливается на часовые графики, на других смысла не имеет.

DayTrading DayTrading

Советник DayTrading.

Delta Force Delta Force

Индикатор Delta Force. Используется для определения прекупленности/перепроданности.