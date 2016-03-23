CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Ultitimate Oscillator - индикатор для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5530
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
 Индикатор Ultitimate Oscillator.





Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8500

Ilan1.4 Ilan1.4

Авторы утверждают, что эта система может торговать 24 часа в сутки со стабильным профитом даже в случае трейдера-новичка.

NRTR NRTR

Индикатор NRTR.

Camarilladt Camarilladt

Индикатор Camarilladt.

AutoDayFibs AutoDayFibs

Индикатор AutoDayFibs.