CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

High Low (ZigZag) - индикатор для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
7470
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор High_Low (ZigZag).



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8418

Осциллятор Волны Эллиотта Осциллятор Волны Эллиотта

Осциллятор "Волны Эллиотта"

Aroon Horn Aroon Horn

Индикатор Aroon Horn.

InsTrend InsTrend

Индикатор Instantaneous Trend Line

NRTR NRTR

Индикатор NRTR.