Индикаторы

NonLagZigZag_v2 - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6564
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: igorad

Индикатор NonLagZigZag_v2.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7986

