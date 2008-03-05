Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CCI_Woodies_Lnx_v3_1 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7304
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Jason Robinson (jnrtrading)
Индикатор CCI_Woodies_Lnx_v3_1.
CCI_Woodies_Lnx_v3_1
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7952
MTF_MA-4H
Индикатор MTF_MA-4H.MTF_Stochastic
Индикатор MTF_Stochastic.
Doublecci Woody
Индикатор Doublecci Woody.T3 Alpha
Индикатор T3 Alpha.