Советник для проверки гипотезы о продолжении тренда на основе паттерна «Inside Bar».



Логика стратегии: советник ищет классическую фигуру «Inside Bar», состоящую из основной свечи и сигнальной свечи.

Основной бар — более крупная свеча, содержащая фигуру.

— более крупная свеча, содержащая фигуру. Сигнальная свеча — «внутренняя свеча», полностью находящаяся в пределах диапазона основной свечи.

Сигнальная свеча должна полностью находиться в пределах диапазона основной свечи. Если основная свеча закрывается с бычьим трендом, размещается ордер «Buy Stop» выше максимума основной свечи. Если основная свеча закрывается с медвежьим трендом, размещается ордер «Sell Stop» ниже минимума основной свечи.

Стоп-лосс рассчитывается как доля диапазона основной свечи.

Take Profit рассчитывается с использованием заранее заданного соотношения риска к прибыли.

Можно применить дополнительный фильтр ATR, чтобы «Основной бар» был значительно больше, чем недавняя волатильность рынка.

Этот советник был создан в качестве исследовательского инструмента для тестирования статистического поведения паттерна «Внутренний бар» на различных рынках и таймфреймах.





Параметры



Тип лота — метод определения размера позиции.

Фиксированный лот — фиксированный объем сделки.

% риска от начального баланса — размер позиции, рассчитанный на основе заранее заданного процента риска.

— метод определения размера позиции. — фиксированный объем сделки. — размер позиции, рассчитанный на основе заранее заданного процента риска. Размер лота — фиксированный размер лота, используемый при выборе режима «Fixed Lot».

— фиксированный размер лота, используемый при выборе режима «Fixed Lot». Риск на сделку (%) — риск на одну сделку в процентах. Используется только при включенном определении размера позиции на основе риска.

Фильтр ATR

Фильтр ATR (размер основного бара) — включает или отключает фильтр ATR.

— включает или отключает фильтр ATR. Период ATR — период расчёта ATR.

— период расчёта ATR. Минимальный размер основного бара (x ATR) — минимальный размер основного бара, выраженный как кратное значение ATR.

Example: ATR = 100 пунктов

Минимальный размер основного бара (x ATR) = 1,5 Диапазон основного бара должен составлять не менее 150 пунктов, чтобы настройка считалась действительной.

Фильтр «Внутренний бар»

Min Main Bar Body (% of Range) — минимальный размер тела основного бара, выраженный в процентах от диапазона основного бара.

— минимальный размер тела основного бара, выраженный в процентах от диапазона основного бара. Максимальный размер внутреннего бара (% от основного) — максимальный размер сигнала, выраженный в процентах от диапазона основного бара.

Пример: Диапазон основного бара = 100 пунктов

Максимальный размер внутреннего бара (% от основного) = 50 Диапазон сигнального бара не должен превышать 50 пунктов.

Настройки позиции

StopLoss (x диапазон основного бара) — расстояние стоп-лосса, выраженное как доля диапазона основного бара.

Пример: Диапазон основного бара = 100 пунктов

StopLoss (x диапазон основного бара) = 0,62 Стоп-лосс будет размещен на расстоянии 62 пунктов от цены входа.

TakeProfit (соотношение риска и прибыли) — соотношение риска и прибыли, используемое для расчёта Take Profit ( значение 0 отключает Take Profit ).

Пример: Стоп-лосс = 50 пунктов

Тейк-профит (риск/доходность) = 2,5 Take Profit будет установлен на расстоянии 125 пунктов от цены входа.

Управление ордерами

Отменить отложенный ордер через N баров — количество баров, по истечении которых неисполненный отложенный ордер автоматически отменяется.





Важные примечания Советник анализирует выбранный в данный момент таймфрейм графика. Обнаружение паттерна происходит только при появлении нового бара. Сигнальный бар должен полностью находиться в пределах диапазона основного бара. Направление основного бара определяет направление сделки. Ордера «Buy Stop» размещаются выше максимума основного бара. Ордера «Sell Stop» размещаются ниже минимума основного бара. Одновременно может быть открыта только одна позиция по каждому символу. Одновременно может существовать только один отложенный ордер на один символ. Отложенные ордера автоматически удаляются по истечении количества баров, указанного в параметре «Отменить отложенный ордер через N баров». При использовании параметра «% риска от начального баланса» расчет риска основан на балансе счета, зафиксированном на момент запуска советника.





Расчет риска При использовании параметра «% риска от начального баланса» размер позиции рассчитывается на основе баланса счета, зафиксированного на момент запуска советника, а не на основе текущего баланса счета. Такое поведение является намеренным и было разработано для обеспечения большей согласованности при тестировании стратегий. Риск остается постоянным на протяжении всего теста и не изменяется по мере роста или снижения баланса. Если вы предпочитаете традиционный подход, основанный на текущем балансе или собственном капитале, логику определения размера позиции можно изменить в функции CalcLot().





Результаты бэктеста



Стратегия тестировалась на парах EURUSD, XAUUSD и индексе SP500 на таймфреймах H1 и M15.

Цель данного советника — исследование, а не оптимизация. Исходный код опубликован для обеспечения возможности независимой проверки, модификации и тестирования гипотезы на других рынках и с другими наборами данных.

Бэктест EURUSD на M15

Полный отчет об исследовании, кривые капитала и результаты тестирования: https://www.mql5.com/en/blogs/post/771362





Исходный код открыт — не стесняйтесь модифицировать его, тестировать на других инструментах и развивать дальше.