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002 - Inside Bar - эксперт для MetaTrader 5
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Советник для проверки гипотезы о продолжении тренда на основе паттерна «Inside Bar».
Логика стратегии: советник ищет классическую фигуру «Inside Bar», состоящую из основной свечи и сигнальной свечи.
- Основной бар — более крупная свеча, содержащая фигуру.
- Сигнальная свеча — «внутренняя свеча», полностью находящаяся в пределах диапазона основной свечи.
Сигнальная свеча должна полностью находиться в пределах диапазона основной свечи. Если основная свеча закрывается с бычьим трендом, размещается ордер «Buy Stop» выше максимума основной свечи. Если основная свеча закрывается с медвежьим трендом, размещается ордер «Sell Stop» ниже минимума основной свечи.
Стоп-лосс рассчитывается как доля диапазона основной свечи.
Take Profit рассчитывается с использованием заранее заданного соотношения риска к прибыли.
Можно применить дополнительный фильтр ATR, чтобы «Основной бар» был значительно больше, чем недавняя волатильность рынка.
Этот советник был создан в качестве исследовательского инструмента для тестирования статистического поведения паттерна «Внутренний бар» на различных рынках и таймфреймах.
Параметры
- Тип лота — метод определения размера позиции.
Фиксированный лот — фиксированный объем сделки.
% риска от начального баланса — размер позиции, рассчитанный на основе заранее заданного процента риска.
- Размер лота — фиксированный размер лота, используемый при выборе режима «Fixed Lot».
- Риск на сделку (%) — риск на одну сделку в процентах. Используется только при включенном определении размера позиции на основе риска.
Фильтр ATR
- Фильтр ATR (размер основного бара) — включает или отключает фильтр ATR.
- Период ATR — период расчёта ATR.
- Минимальный размер основного бара (x ATR) — минимальный размер основного бара, выраженный как кратное значение ATR.
Example:
ATR = 100 пунктов
Минимальный размер основного бара (x ATR) = 1,5
Диапазон основного бара должен составлять не менее 150 пунктов, чтобы настройка считалась действительной.
Фильтр «Внутренний бар»
- Min Main Bar Body (% of Range) — минимальный размер тела основного бара, выраженный в процентах от диапазона основного бара.
- Максимальный размер внутреннего бара (% от основного) — максимальный размер сигнала, выраженный в процентах от диапазона основного бара.
Пример:
Диапазон основного бара = 100 пунктов
Максимальный размер внутреннего бара (% от основного) = 50
Диапазон сигнального бара не должен превышать 50 пунктов.
Настройки позиции
- StopLoss (x диапазон основного бара) — расстояние стоп-лосса, выраженное как доля диапазона основного бара.
Пример:
Диапазон основного бара = 100 пунктов
StopLoss (x диапазон основного бара) = 0,62
Стоп-лосс будет размещен на расстоянии 62 пунктов от цены входа.
- TakeProfit (соотношение риска и прибыли) — соотношение риска и прибыли, используемое для расчёта Take Profit (значение 0 отключает Take Profit).
Пример:
Стоп-лосс = 50 пунктов
Тейк-профит (риск/доходность) = 2,5
Take Profit будет установлен на расстоянии 125 пунктов от цены входа.
Управление ордерами
- Отменить отложенный ордер через N баров — количество баров, по истечении которых неисполненный отложенный ордер автоматически отменяется.
Важные примечания
- Советник анализирует выбранный в данный момент таймфрейм графика.
- Обнаружение паттерна происходит только при появлении нового бара.
- Сигнальный бар должен полностью находиться в пределах диапазона основного бара.
- Направление основного бара определяет направление сделки.
- Ордера «Buy Stop» размещаются выше максимума основного бара.
- Ордера «Sell Stop» размещаются ниже минимума основного бара.
- Одновременно может быть открыта только одна позиция по каждому символу.
- Одновременно может существовать только один отложенный ордер на один символ.
- Отложенные ордера автоматически удаляются по истечении количества баров, указанного в параметре «Отменить отложенный ордер через N баров».
- При использовании параметра «% риска от начального баланса» расчет риска основан на балансе счета, зафиксированном на момент запуска советника.
Расчет риска
При использовании параметра «% риска от начального баланса» размер позиции рассчитывается на основе баланса счета, зафиксированного на момент запуска советника, а не на основе текущего баланса счета.
Такое поведение является намеренным и было разработано для обеспечения большей согласованности при тестировании стратегий. Риск остается постоянным на протяжении всего теста и не изменяется по мере роста или снижения баланса.
Если вы предпочитаете традиционный подход, основанный на текущем балансе или собственном капитале, логику определения размера позиции можно изменить в функции CalcLot().
Результаты бэктеста
Стратегия тестировалась на парах EURUSD, XAUUSD и индексе SP500 на таймфреймах H1 и M15.
Цель данного советника — исследование, а не оптимизация. Исходный код опубликован для обеспечения возможности независимой проверки, модификации и тестирования гипотезы на других рынках и с другими наборами данных.
Бэктест EURUSD на M15
Полный отчет об исследовании, кривые капитала и результаты тестирования: https://www.mql5.com/en/blogs/post/771362
Исходный код открыт — не стесняйтесь модифицировать его, тестировать на других инструментах и развивать дальше.
Данный советник был создан для проверки торговой гипотезы, а не для торговли реальными деньгами без дополнительных исследований и валидации.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73884
Вместо того чтобы анализировать каждую пару по отдельности, вы можете с первого взгляда определить, какие пары являются наиболее перспективными в соответствии с вашими собственными критериями.Geometric signal validation for indicator signals
Встроенный механизм, обеспечивающий проверку геометрических параметров сигналов индикаторов
Данный советник сочетает в себе фильтр силы тренда на основе индикатора ADX с методикой входа по откату на основе EMA, а также использует индикатор ATR для динамического определения размера стоп-лосса и тейк-профита. Он предназначен для торговли одним инструментом с открытием только одной позиции за раз.MACD в стиле TradingView для MT5
Индикатор MACD, повторяющий визуальный стиль TradingView для MT5. 4-цветная гистограмма, сигнальная линия, построенная на основе SMA — значения совпадают с TradingView бар за баром.