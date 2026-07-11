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Советники

002 - Inside Bar - эксперт для MetaTrader 5

Sergey Ermolov
Sergey Ermolov

Sergey Ermolov

4.3 (348)
Привет!
Я Сергей Ермолов — занимаюсь разработкой торговых систем и алгоритмов более 15 лет.
Мой подход к трейдингу — это не поиск “грааля” и не обещания быстрой прибыли.
Я не продаю “роботов, которые зарабатывают”.
37 продуктов 5 сигналов 2 статьи 4 кода 9 тем 25 комментариев
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Советник для проверки гипотезы о продолжении тренда на основе паттерна «Inside Bar».

Логика стратегии: советник ищет классическую фигуру «Inside Bar», состоящую из основной свечи и сигнальной свечи.

  • Основной бар — более крупная свеча, содержащая фигуру.
  • Сигнальная свеча — «внутренняя свеча», полностью находящаяся в пределах диапазона основной свечи.

Сигнальная свеча должна полностью находиться в пределах диапазона основной свечи. Если основная свеча закрывается с бычьим трендом, размещается ордер «Buy Stop» выше максимума основной свечи. Если основная свеча закрывается с медвежьим трендом, размещается ордер «Sell Stop» ниже минимума основной свечи.

Стоп-лосс рассчитывается как доля диапазона основной свечи.

Take Profit рассчитывается с использованием заранее заданного соотношения риска к прибыли.

Можно применить дополнительный фильтр ATR, чтобы «Основной бар» был значительно больше, чем недавняя волатильность рынка.

Этот советник был создан в качестве исследовательского инструмента для тестирования статистического поведения паттерна «Внутренний бар» на различных рынках и таймфреймах.


Параметры

  • Тип лота — метод определения размера позиции.
    Фиксированный лот — фиксированный объем сделки.
    % риска от начального баланса — размер позиции, рассчитанный на основе заранее заданного процента риска.
  • Размер лота — фиксированный размер лота, используемый при выборе режима «Fixed Lot».
  • Риск на сделку (%) — риск на одну сделку в процентах. Используется только при включенном определении размера позиции на основе риска.

Фильтр ATR

  • Фильтр ATR (размер основного бара) — включает или отключает фильтр ATR.
  • Период ATR — период расчёта ATR.
  • Минимальный размер основного бара (x ATR) — минимальный размер основного бара, выраженный как кратное значение ATR.

Example:

ATR = 100 пунктов
Минимальный размер основного бара (x ATR) = 1,5

Диапазон основного бара должен составлять не менее 150 пунктов, чтобы настройка считалась действительной.

Фильтр «Внутренний бар»

  • Min Main Bar Body (% of Range) — минимальный размер тела основного бара, выраженный в процентах от диапазона основного бара.
  • Максимальный размер внутреннего бара (% от основного) — максимальный размер сигнала, выраженный в процентах от диапазона основного бара.

Пример:

Диапазон основного бара = 100 пунктов
Максимальный размер внутреннего бара (% от основного) = 50

Диапазон сигнального бара не должен превышать 50 пунктов.

Настройки позиции

  • StopLoss (x диапазон основного бара) — расстояние стоп-лосса, выраженное как доля диапазона основного бара.

Пример:

Диапазон основного бара = 100 пунктов
StopLoss (x диапазон основного бара) = 0,62

Стоп-лосс будет размещен на расстоянии 62 пунктов от цены входа.

  • TakeProfit (соотношение риска и прибыли) — соотношение риска и прибыли, используемое для расчёта Take Profit (значение 0 отключает Take Profit).

Пример:

Стоп-лосс = 50 пунктов
Тейк-профит (риск/доходность) = 2,5

Take Profit будет установлен на расстоянии 125 пунктов от цены входа.

Управление ордерами

  • Отменить отложенный ордер через N баров — количество баров, по истечении которых неисполненный отложенный ордер автоматически отменяется.


Важные примечания

  1. Советник анализирует выбранный в данный момент таймфрейм графика.
  2. Обнаружение паттерна происходит только при появлении нового бара.
  3. Сигнальный бар должен полностью находиться в пределах диапазона основного бара.
  4. Направление основного бара определяет направление сделки.
  5. Ордера «Buy Stop» размещаются выше максимума основного бара.
  6. Ордера «Sell Stop» размещаются ниже минимума основного бара.
  7. Одновременно может быть открыта только одна позиция по каждому символу.
  8. Одновременно может существовать только один отложенный ордер на один символ.
  9. Отложенные ордера автоматически удаляются по истечении количества баров, указанного в параметре «Отменить отложенный ордер через N баров».
  10. При использовании параметра «% риска от начального баланса» расчет риска основан на балансе счета, зафиксированном на момент запуска советника.


Расчет риска

При использовании параметра «% риска от начального баланса» размер позиции рассчитывается на основе баланса счета, зафиксированного на момент запуска советника, а не на основе текущего баланса счета.

Такое поведение является намеренным и было разработано для обеспечения большей согласованности при тестировании стратегий. Риск остается постоянным на протяжении всего теста и не изменяется по мере роста или снижения баланса.

Если вы предпочитаете традиционный подход, основанный на текущем балансе или собственном капитале, логику определения размера позиции можно изменить в функции CalcLot().


Результаты бэктеста

Стратегия тестировалась на парах EURUSD, XAUUSD и индексе SP500 на таймфреймах H1 и M15.

Цель данного советника — исследование, а не оптимизация. Исходный код опубликован для обеспечения возможности независимой проверки, модификации и тестирования гипотезы на других рынках и с другими наборами данных.

Бэктест EURUSD на M15

Полный отчет об исследовании, кривые капитала и результаты тестирования: https://www.mql5.com/en/blogs/post/771362


Исходный код открыт — не стесняйтесь модифицировать его, тестировать на других инструментах и развивать дальше.

Данный советник был создан для проверки торговой гипотезы, а не для торговли реальными деньгами без дополнительных исследований и валидации.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73884

Multi Forex Scanner MT5 Multi Forex Scanner MT5

Вместо того чтобы анализировать каждую пару по отдельности, вы можете с первого взгляда определить, какие пары являются наиболее перспективными в соответствии с вашими собственными критериями.

Geometric signal validation for indicator signals Geometric signal validation for indicator signals

Встроенный механизм, обеспечивающий проверку геометрических параметров сигналов индикаторов

ADX Trend Pullback EA ADX Trend Pullback EA

Данный советник сочетает в себе фильтр силы тренда на основе индикатора ADX с методикой входа по откату на основе EMA, а также использует индикатор ATR для динамического определения размера стоп-лосса и тейк-профита. Он предназначен для торговли одним инструментом с открытием только одной позиции за раз.

MACD в стиле TradingView для MT5 MACD в стиле TradingView для MT5

Индикатор MACD, повторяющий визуальный стиль TradingView для MT5. 4-цветная гистограмма, сигнальная линия, построенная на основе SMA — значения совпадают с TradingView бар за баром.