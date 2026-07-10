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Multi Forex Scanner MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор «Multi Forex Scanner» — это индикатор, который я разработал, чтобы сэкономить время на поиске подходящих пар для торговли.
Перед вами версия для MT5, созданная на основе оригинального индикатора для MT4.
Он отображает список валют, доступных в окне «Наблюдение за рынком». Если вы хотите скрыть какую-либо валюту, просто скройте её в окне «Наблюдение за рынком».
Надеюсь, он вам поможет.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73845
Встроенный механизм, обеспечивающий проверку геометрических параметров сигналов индикаторовUniversal Breakout Study
Universal Breakout Study — это ориентированный на исследования советник для MetaTrader 5, предназначенный для анализа и оптимизации стратегий прорыва диапазона. Он обеспечивает гибкое тестирование параметров, быструю оптимизацию и структурированную основу для проверки торговых идей с использованием исторических данных и форвардного тестирования.
Советник для проверки гипотезы о продолжении тренда на основе паттерна «Inside Bar». Советник размещает отложенные ордера в направлении движения основного бара после обнаружения достоверного паттерна «Inside Bar», с возможностью применения фильтров по ATR и качеству паттерна.ADX Trend Pullback EA
Данный советник сочетает в себе фильтр силы тренда на основе индикатора ADX с методикой входа по откату на основе EMA, а также использует индикатор ATR для динамического определения размера стоп-лосса и тейк-профита. Он предназначен для торговли одним инструментом с открытием только одной позиции за раз.