Индикатор «Multi Forex Scanner» — это индикатор, который я разработал, чтобы сэкономить время на поиске подходящих пар для торговли.

Перед вами версия для MT5, созданная на основе оригинального индикатора для MT4.

Он отображает список валют, доступных в окне «Наблюдение за рынком». Если вы хотите скрыть какую-либо валюту, просто скройте её в окне «Наблюдение за рынком».

Надеюсь, он вам поможет.



