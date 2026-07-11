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用于测试“内包K线延续假说”的专家顾问。
策略逻辑：该EA搜索由主K线 和信号K线 组成的经典“内包K线”形态。
- 主K线——包含该形态的较大K线。
- 信号K线——完全位于主K线波动范围内的“内部K线”。
信号K线必须完全位于主K线波动范围之内。如果主K线以多头收盘，则在主K线高点上方下达买入止损单；如果主K线以空头收盘，则在主K线低点下方下达卖出止损单。
止损位按主K线波动范围的一定比例计算。
止盈位根据预设的风险回报比计算得出。
可选的ATR过滤器可确保主K线显著大于近期市场波动率。
该EA作为研究工具开发，旨在测试“内部K线”形态在不同市场和时间周期中的统计行为。
参数
- Lot Type- 仓位大小计算方法。
Fixed Lot— 固定交易量。
% Risk from Start Balance— 根据预定义的风险百分比计算出的仓位大小。
- 手数- 选择“固定手数”模式时使用的固定手数。
- 每笔交易风险（%）——每笔交易的风险百分比。仅在启用基于风险的仓位规模计算时使用。
ATR 过滤器
- ATR 过滤器（主K线大小）——启用或禁用 ATR 过滤器。
- ATR 周期——ATR 计算周期。
- 最小主K线大小（x ATR）——以ATR倍数表示的最小主K线大小。
Example:
ATR = 100 点
最小主K线大小（x ATR）= 1.5
主K线范围必须至少为150点，该设置才被视为有效。
内部K线过滤器
- 主K线实体最小值（占范围的百分比）——以主K线范围的百分比表示的主K线实体最小值。
- 最大内部K线大小（占主K线范围的百分比）——最大信号K线大小，以主K线范围的百分比表示。
示例：
主K线波动范围 = 100点
最大内部K线大小（占主K线比例）= 50
信号K线的波动范围不得超过50点。
仓位设置
- 止损（主K线区间的x倍）——止损距离，以主K线区间的分数形式表示。
示例：
主K线波动范围 = 100点
止损（×主K线波动范围）= 0.62
止损位将设置在距入场价62点处。
- 止盈（风险/回报）——用于计算止盈的风险/回报比率（0 表示禁用止盈）。
示例：
止损 = 50 点
止盈（风险/回报）= 2.5
止盈将设置在距入场价125点处。
订单管理
- N根K线后取消挂单- 未成交的挂单在经过指定数量的K线后将自动取消。
重要说明
- EA 会分析当前选定的图表时间周期。
- 只有当出现新K线时，才会进行形态检测。
- 信号K线必须完全位于主K线的范围内。
- 主K线的方向决定了交易方向。
- 买入止损单设置在主K线高点上方。
- 卖出止损单下在主K线低点下方。
- 每个交易品种一次只能持有一个头寸。
- 每个交易品种同一时间只能存在一个挂单。
- 在“N根K线后取消挂单”中指定的K线数量过后，挂单将自动取消。
- 使用“初始余额风险百分比” 时，风险计算基于EA启动时记录的账户余额。
风险计算
使用“初始余额风险百分比” 时，头寸大小是根据 EA 启动时记录的账户余额计算的，而不是根据当前账户余额计算的。
这种行为是故意的，旨在使策略测试更加一致。在整个测试过程中，风险保持恒定，不会随着账户余额的增减而变化。
如果您更喜欢基于当前余额或净值的传统方法，可以在 CalcLot() 函数中修改仓位大小计算逻辑。
回测结果
该策略已在欧元/美元（EURUSD）、黄金/美元（XAUUSD）和标普500指数（SP500） 上，针对H1和M15时间周期 进行了测试。
本专家顾问的目的是研究而非优化。源代码已公开发布，以便用户在其他市场和数据集上对假设进行独立验证、修改和测试。
EURUSD M15 回测
完整研究报告、权益曲线及测试结果：https://www.mql5.com/en/blogs/post/771362
源代码是开源的——欢迎自由修改、在其他交易品种上测试，并在此基础上进行拓展。
本EA旨在验证交易假设，切勿在未进行进一步研究和验证的情况下用于实盘交易。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/73884
您无需逐一对每组进行分析，只需一眼就能根据自己的标准，看出哪些组合最具潜力。Geometric signal validation for indicator signals
一个用于对指示信号进行几何信号验证的状态机
该专家顾问将基于ADX的趋势强度过滤器与EMA回调入场技术相结合，并利用ATR进行动态止损和止盈设置。它专为交易单一品种而设计，每次仅持有一笔仓位。AIS平滑线性趋势
该指标显示线性趋势的平滑值