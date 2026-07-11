用于测试“内包K线延续假说”的专家顾问。



策略逻辑：该EA搜索由主K线 和信号K线 组成的经典“内包K线”形态。

主K线 ——包含该形态的较大K线。

——包含该形态的较大K线。 信号K线——完全位于主K线波动范围内的“内部K线”。

信号K线必须完全位于主K线波动范围之内。如果主K线以多头收盘，则在主K线高点上方下达买入止损单；如果主K线以空头收盘，则在主K线低点下方下达卖出止损单。

止损位按主K线波动范围的一定比例计算。

止盈位根据预设的风险回报比计算得出。

可选的ATR过滤器可确保主K线显著大于近期市场波动率。

该EA作为研究工具开发，旨在测试“内部K线”形态在不同市场和时间周期中的统计行为。





参数



Lot Type - 仓位大小计算方法。

Fixed Lot — 固定交易量。

% Risk from Start Balance — 根据预定义的风险百分比计算出的仓位大小。

- 仓位大小计算方法。 — 固定交易量。 — 根据预定义的风险百分比计算出的仓位大小。 手数 - 选择“固定手数”模式时使用的固定手数。

- 选择“固定手数”模式时使用的固定手数。 每笔交易风险（%）——每笔交易的风险百分比。仅在启用基于风险的仓位规模计算时使用。

ATR 过滤器

ATR 过滤器（主K线大小） ——启用或禁用 ATR 过滤器。

——启用或禁用 ATR 过滤器。 ATR 周期 ——ATR 计算周期。

——ATR 计算周期。 最小主K线大小（x ATR）——以ATR倍数表示的最小主K线大小。

Example: ATR = 100 点

最小主K线大小（x ATR）= 1.5 主K线范围必须至少为150点，该设置才被视为有效。

内部K线过滤器

主K线实体最小值（占范围的百分比） ——以主K线范围的百分比表示的主K线实体最小值。

——以主K线范围的百分比表示的主K线实体最小值。 最大内部K线大小（占主K线范围的百分比）——最大信号K线大小，以主K线范围的百分比表示。

示例： 主K线波动范围 = 100点

最大内部K线大小（占主K线比例）= 50 信号K线的波动范围不得超过50点。

仓位设置

止损（主K线区间的x倍）——止损距离，以主K线区间的分数形式表示。

示例： 主K线波动范围 = 100点

止损（×主K线波动范围）= 0.62 止损位将设置在距入场价62点处。

止盈（风险/回报）——用于计算止盈的风险/回报比率（ 0 表示禁用止盈 ）。

示例： 止损 = 50 点

止盈（风险/回报）= 2.5 止盈将设置在距入场价125点处。

订单管理

N根K线后取消挂单- 未成交的挂单在经过指定数量的K线后将自动取消。





重要说明 EA 会分析当前选定的图表时间周期。 只有当出现新K线时，才会进行形态检测。 信号K线必须完全位于主K线的范围内。 主K线的方向决定了交易方向。 买入止损单设置在主K线高点上方。 卖出止损单下在主K线低点下方。 每个交易品种一次只能持有一个头寸。 每个交易品种同一时间只能存在一个挂单。 在“N根K线后取消挂单”中指定的K线数量过后，挂单将自动取消。 使用“初始余额风险百分比” 时，风险计算基于EA启动时记录的账户余额。





风险计算 使用“初始余额风险百分比” 时，头寸大小是根据 EA 启动时记录的账户余额计算的，而不是根据当前账户余额计算的。 这种行为是故意的，旨在使策略测试更加一致。在整个测试过程中，风险保持恒定，不会随着账户余额的增减而变化。 如果您更喜欢基于当前余额或净值的传统方法，可以在 CalcLot() 函数中修改仓位大小计算逻辑。





回测结果



该策略已在欧元/美元（EURUSD）、黄金/美元（XAUUSD）和标普500指数（SP500） 上，针对H1和M15时间周期 进行了测试。

本专家顾问的目的是研究而非优化。源代码已公开发布，以便用户在其他市场和数据集上对假设进行独立验证、修改和测试。

EURUSD M15 回测





源代码是开源的——欢迎自由修改、在其他交易品种上测试，并在此基础上进行拓展。