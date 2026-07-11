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002 - Inside Bar - MetaTrader 5EA

Sergey Ermolov
Sergey Ermolov

Sergey Ermolov

4.3 (348)
你好，
我是 Sergey Yermolov —— 拥有超过15年交易系统与算法开发经验。
我的交易理念并不是寻找“圣杯”，也不是承诺快速盈利。
我不出售“自动赚钱的机器人”。
我构建的是每一个交易动作都有逻辑、有约束、有风险控制的系统。
我的所有工具都不是“一键赚钱”，而是用来：
— 消除交易中的随机性
— 降低情绪对决策的影响
— 按照清晰且预先定义的规则执行交易
我相信的不是交易信号，而是可复现的逻辑与统计结果。
经验与事实：
— 自 2008 年开始使用 MQL4 进行开发
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用于测试“内包K线延续假说”的专家顾问。

策略逻辑：该EA搜索由主K线信号K线 组成的经典“内包K线”形态。

  • 主K线——包含该形态的较大K线。
  • 信号K线——完全位于主K线波动范围内的“内部K线”。

信号K线必须完全位于主K线波动范围之内。如果主K线以多头收盘，则在主K线高点上方下达买入止损单；如果主K线以空头收盘，则在主K线低点下方下达卖出止损单。

止损位按主K线波动范围的一定比例计算。

止盈位根据预设的风险回报比计算得出。

可选的ATR过滤器可确保主K线显著大于近期市场波动率。

该EA作为研究工具开发，旨在测试“内部K线”形态在不同市场和时间周期中的统计行为。


参数

  • Lot Type- 仓位大小计算方法。
    Fixed Lot— 固定交易量。
    % Risk from Start Balance— 根据预定义的风险百分比计算出的仓位大小。
  • 手数- 选择“固定手数”模式时使用的固定手数。
  • 每笔交易风险（%）——每笔交易的风险百分比。仅在启用基于风险的仓位规模计算时使用。

ATR 过滤器

  • ATR 过滤器（主K线大小）——启用或禁用 ATR 过滤器。
  • ATR 周期——ATR 计算周期。
  • 最小主K线大小（x ATR）——以ATR倍数表示的最小主K线大小。

Example:

ATR = 100 点
最小主K线大小（x ATR）= 1.5

主K线范围必须至少为150点，该设置才被视为有效。

内部K线过滤器

  • 主K线实体最小值（占范围的百分比）——以主K线范围的百分比表示的主K线实体最小值。
  • 最大内部K线大小（占主K线范围的百分比）——最大信号K线大小，以主K线范围的百分比表示。

示例：

主K线波动范围 = 100点
最大内部K线大小（占主K线比例）= 50

信号K线的波动范围不得超过50点。

仓位设置

  • 止损（主K线区间的x倍）——止损距离，以主K线区间的分数形式表示。

示例：

主K线波动范围 = 100点
止损（×主K线波动范围）= 0.62

止损位将设置在距入场价62点处。

  • 止盈（风险/回报）——用于计算止盈的风险/回报比率（0 表示禁用止盈）。

示例：

止损 = 50 点
止盈（风险/回报）= 2.5

止盈将设置在距入场价125点处。

订单管理

  • N根K线后取消挂单- 未成交的挂单在经过指定数量的K线后将自动取消。


重要说明

  1. EA 会分析当前选定的图表时间周期。
  2. 只有当出现新K线时，才会进行形态检测。
  3. 信号K线必须完全位于主K线的范围内。
  4. 主K线的方向决定了交易方向。
  5. 买入止损单设置在主K线高点上方。
  6. 卖出止损单下在主K线低点下方。
  7. 每个交易品种一次只能持有一个头寸。
  8. 每个交易品种同一时间只能存在一个挂单。
  9. 在“N根K线后取消挂单”中指定的K线数量过后，挂单将自动取消。
  10. 使用“初始余额风险百分比” 时，风险计算基于EA启动时记录的账户余额。


风险计算

使用“初始余额风险百分比” 时，头寸大小是根据 EA 启动时记录的账户余额计算的，而不是根据当前账户余额计算的。

这种行为是故意的，旨在使策略测试更加一致。在整个测试过程中，风险保持恒定，不会随着账户余额的增减而变化。

如果您更喜欢基于当前余额或净值的传统方法，可以在 CalcLot() 函数中修改仓位大小计算逻辑。


回测结果

该策略已在欧元/美元（EURUSD）、黄金/美元（XAUUSD）和标普500指数（SP500） 上，针对H1和M15时间周期 进行了测试。

本专家顾问的目的是研究而非优化。源代码已公开发布，以便用户在其他市场和数据集上对假设进行独立验证、修改和测试。

EURUSD M15 回测

完整研究报告、权益曲线及测试结果：https://www.mql5.com/en/blogs/post/771362


源代码是开源的——欢迎自由修改、在其他交易品种上测试，并在此基础上进行拓展。

本EA旨在验证交易假设，切勿在未进行进一步研究和验证的情况下用于实盘交易。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/73884

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