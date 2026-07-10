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Индикаторы

Geometric signal validation for indicator signals - индикатор для MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
7 продуктов 47 кодов 47 тем 1507 комментариев
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Известно, что многие индикаторы генерируют ложные сигналы. Геометрическая проверка сигналов — это способ удаления таких ложных сигналов в режиме реального времени с сохранением остальных сигналов в неизменном виде. При геометрической проверке сигналов ложный сигнал — это сигнал, который привёл бы к образованию геометрически невозможного отрезка зигзага. Индикатор, который выдает сигнал на покупку при падении рынка, выдал геометрически неверный сигнал входа, и поэтому можно считать, что это ложный сигнал. Геометрически неверные сигналы, по сути, являются ненадежными или ложными сигналами.

Учитывая, как много индикаторов славятся тем, что генерируют ложные сигналы, сигналы, которые они выдают сразу, не всегда следует рассматривать как сигналы входа — их следует рассматривать как потенциальные сигналы.

В данной системе сигналы, генерируемые индикатором (в данном случае линии канала Дончиана), являются кандидатами на роли нижних и верхних пивотов. Все они подлежат проверке. Логика на основе «зигзага» используется для соединения каждого из потенциальных сигналов, сгенерированных индикатором, и если один из кандидатов приводит к геометрической невозможности, он рассматривается как ложный сигнал, а состояние поиска пивотов остаётся неизменным.

Когда речь заходит о зигзаге, вы, вероятно, представляете себе индикатор, логика которого управляет движением зигзага, но здесь сценарий обратный, поскольку это не зигзаг, а валидатор.

Когда отрезок завершает поиск, он фиксирует цену и изменяет состояние поиска. Это изменение состояния поиска также является подтверждением пивота. Подтвержденные пивоты отмечаются стрелками, а геометрические аномалии (ложные/опасные сигналы) — стрелками с перечеркивающим их символом «X».

Проверка сигнала может осуществляться с помощью любых сигнальных индикаторов; здесь в качестве примера используется канал Дончиана. Чтобы лучше понять принцип работы, вы можете изучить код, который я прокомментировал, а также визуально запустить его в тестере стратегий.

Геометрический валидатор сигнала

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73859

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