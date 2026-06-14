Математическая задержка динамики розничного рынка

Стандартные индикаторы импульса (такие как MACD или RSI) математически обречены на провал, поскольку построены на скользящих средних. По определению, для обработки сигнала среднему значению требуются исторические данные, что приводит к постоянному фазовому сдвигу. К тому моменту, когда индикатор импульса для розничных инвесторов наконец сигнализирует о развороте тренда, алгоритмы институциональных инвесторов уже ликвидировали свои позиции и заблокировали ликвидность розничных инвесторов.









Преимущество институциональных игроков: кинематическая физика

Собственные торговые компании измеряют импульс не с помощью средних значений, а с помощью дифференциального исчисления.

Институциональный движок кинематической физики моделирует финансовые временные ряды точно так же, как движущийся объект в классической физике. Он вычисляет первую производную для определения исходной скорости и вторую производную для определения исходного ускорения.





Закон рыночного истощения

Представьте себе мчащийся автомобиль, приближающийся к красному светофору. Прежде чем автомобиль сможет изменить направление движения (разворот цены), он должен сначала нажать на тормоза (отрицательное ускорение), даже если автомобиль все еще движется вперед (положительная скорость).

Скорость (гистограмма): показывает текущую исходную скорость и направление движения цены.

Ускорение (линия): показывает скорость изменения скорости. Это главный опережающий индикатор. Когда ускорение опускается ниже нулевой линии, в то время как скорость по-прежнему высока, это математически доказывает, что тренд исчерпал себя и институциональное покупательское давление исчезло.

Основная количественная архитектура