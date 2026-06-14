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Institutional Kinematic Price Physics (Velocity and Acceleration) - индикатор для MetaTrader 5
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Amanda Vitoria De Paula PereiraI am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the
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Математическая задержка динамики розничного рынка
Стандартные индикаторы импульса (такие как MACD или RSI) математически обречены на провал, поскольку построены на скользящих средних. По определению, для обработки сигнала среднему значению требуются исторические данные, что приводит к постоянному фазовому сдвигу. К тому моменту, когда индикатор импульса для розничных инвесторов наконец сигнализирует о развороте тренда, алгоритмы институциональных инвесторов уже ликвидировали свои позиции и заблокировали ликвидность розничных инвесторов.
Преимущество институциональных игроков: кинематическая физика
Собственные торговые компании измеряют импульс не с помощью средних значений, а с помощью дифференциального исчисления.
Институциональный движок кинематической физики моделирует финансовые временные ряды точно так же, как движущийся объект в классической физике. Он вычисляет первую производную для определения исходной скорости и вторую производную для определения исходного ускорения.
Закон рыночного истощения
Представьте себе мчащийся автомобиль, приближающийся к красному светофору. Прежде чем автомобиль сможет изменить направление движения (разворот цены), он должен сначала нажать на тормоза (отрицательное ускорение), даже если автомобиль все еще движется вперед (положительная скорость).
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Скорость (гистограмма): показывает текущую исходную скорость и направление движения цены.
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Ускорение (линия): показывает скорость изменения скорости. Это главный опережающий индикатор. Когда ускорение опускается ниже нулевой линии, в то время как скорость по-прежнему высока, это математически доказывает, что тренд исчерпал себя и институциональное покупательское давление исчезло.
Основная количественная архитектура
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Математические производные: вычисляют $V = dP/dt$ и $A = dV/dt$ с использованием алгоритма с дискретным временным шагом.
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Расчет без задержки: Полностью обходит задержку сглаживания стандартных осцилляторов, реагируя на структурные сдвиги за миллисекунды.
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Наложение алгоритмического фильтра: используйте линию ускорения в качестве основного сигнала о структурных изменениях. Ни в коем случае не позволяйте вашему советнику открывать позицию на прорыве, если кинематическое ускорение уже снижается.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/72936
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Prime Quantum AI — это советник для платформы MT5, сочетающий в себе классический предварительный фильтр (ADX + Alligator) с подтверждением сигналов на графике на основе искусственного интеллекта от ведущих поставщиков ИИ (Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini, DeepSeek, xAI Grok). Когда предварительный фильтр обнаруживает формирование тренда, советник делает три скриншота графика с адаптивными таймфреймами и отправляет их настроенному поставщику ИИ, который возвращает направление, степень уверенности, стоп-лосс и тейк-профит. Сделка открывается только тогда, когда ИИ подтверждает сигнал предварительного фильтра с достаточной степенью уверенности. Особенности: два режима риска — «Стандартный брокер» и «Проп-фирма», настраиваемый размер лота, опциональный мартингейл, несколько режимов стоп-лосса и тейк-профита, трейлинг-стоп, частичное закрытие позиции, фильтры по новостям, времени, дню и спреду, перемещаемая информационная панель на графике и полностью доступные параметры индикатора. Требуется MetaTrader 5, включенная функция WebRequest для URL вашего провайдера и действительный ключ API. Провайдер определяется автоматически по формату ключа.
Этот индикатор отображает сглаженное значение линейного трендаSimpleTradeStats
Статистика закрытых сделок. Индикатор показывает итоги торговли, фильтрация по магическому номеру.