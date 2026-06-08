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Chart Navigator MT5 Light - индикатор для MetaTrader 5
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Chart Navigator MT5 Light — мини-карта для быстрого перемещения по графику цены и оперативного перехода к вашим меткам на нём.
Данный индикатор добавляет на график компактную мини-карту всего ценового графика. Эта карта помогает быстро перемещаться по истории и возвращаться к важным местам, отмеченным вертикальными линиями.
Главная польза такого простого навигатора — не прокрутка графика, а быстрый переход к нужной области без мучительного скроллинга при ручном поиске. Если на графике поставить вертикальную линию как метку важного события, эта линия будет отображаться и на мини-карте. После этого можно уйти далеко вперёд или назад по истории, найти метку на мини-карте и одним кликом быстро вернуться к нужному месту. Это удобно, например, когда нужно отмечать важные даты, сигналы, сделки, новости, зоны анализа или любые другие точки, к которым нужно быстро возвращаться.
Как это работает
Мини-карта показывает выбранный участок истории в виде компактной линии цены. Текущая видимая область основного графика выделяется рамкой. Клик по мини-карте перемещает график к выбранному месту, а перетаскивание рамки позволяет быстро двигаться по истории.
Вертикальные линии с основного графика отображаются на мини-карте как временные метки. Благодаря этому можно использовать карту не только для общей навигации, но и как быстрый указатель важных мест на графике.
Пример сценария
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Поставьте вертикальную линию на важной точке графика.
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Перейдите далеко в другую область истории, например на несколько месяцев или на год вперёд.
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Найдите эту вертикальную линию на мини-карте.
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Кликните по метке на мини-карте.
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Основной график сразу переместится к отмеченному месту.
Мини-карту также можно уменьшить по высоте и оставить внизу графика как тонкую навигационную полосу. В таком виде она почти не занимает место, но остаётся полезной для быстрого перемещения и перехода к меткам.
Основные возможности
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быстрая навигация по истории графика;
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переход к выбранной области кликом по мини-карте;
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перетаскивание рамки текущего видимого участка;
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отображение вертикальных линий на мини-карте;
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быстрый возврат к важным меткам на графике;
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динамическая дата при наведении курсора на мини-карту;
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изменение размера мини-карты мышью;
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возможность использовать карту как компактную нижнюю навигационную панель.
Настройки даты
В индикаторе можно задать начальную дату мини-карты. Это полезно, если не нужно отображать всю доступную историю инструмента, а достаточно работать только с актуальным периодом. Также можно включить конечную дату диапазона. По умолчанию она отключена, но само значение даты оставлено в настройках, чтобы его можно было быстро включить при необходимости.
Динамическая дата над мини-картой, следящая за положением курсора на ней помогает точнее понимать, к какому месту истории относится участок мини-карты.
Технические особенности
Мини-карта рисуется через canvas. Индикатор не торгует, не отправляет торговые запросы, не использует DLL, не обращается к внешним сервисам и не сохраняет данные в файлы.
Примечание
Chart Navigator MT5 Light не является торговым сигналом, не анализирует рынок и не принимает торговых решений. Его задача — ускорить работу с длинной историей и помочь быстро находить отмеченные места на графике.
Также существует и профессональная версия данного индикатора с продвинутым функционалом.
Prime Quantum AI — это советник для платформы MT5, сочетающий в себе классический предварительный фильтр (ADX + Alligator) с подтверждением сигналов на графике на основе искусственного интеллекта от ведущих поставщиков ИИ (Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini, DeepSeek, xAI Grok). Когда предварительный фильтр обнаруживает формирование тренда, советник делает три скриншота графика с адаптивными таймфреймами и отправляет их настроенному поставщику ИИ, который возвращает направление, степень уверенности, стоп-лосс и тейк-профит. Сделка открывается только тогда, когда ИИ подтверждает сигнал предварительного фильтра с достаточной степенью уверенности. Особенности: два режима риска — «Стандартный брокер» и «Проп-фирма», настраиваемый размер лота, опциональный мартингейл, несколько режимов стоп-лосса и тейк-профита, трейлинг-стоп, частичное закрытие позиции, фильтры по новостям, времени, дню и спреду, перемещаемая информационная панель на графике и полностью доступные параметры индикатора. Требуется MetaTrader 5, включенная функция WebRequest для URL вашего провайдера и действительный ключ API. Провайдер определяется автоматически по формату ключа.MQTTFive — MQTT 5.0 Client Library
MQTTFive — полноценная реализация MQTT 5.0 клиента для MQL5. Возможности: • MQTT v5.0 — все типы пакетов, properties, QoS 0/1/2 • TCP + TLS через нативный MQL5 Socket API • Will-сообщения с properties (will_delay_interval, payload_format, message_expiry) • Topic Alias для исходящих PUBLISH • Flow Control (Receive Maximum) • Subscription Options (no_local, retain_as_published, retain_handling) • Бинарные и UTF-8 payload • Автоматический retry для QoS 1/2 • Ноль DLL зависимостей — чистый MQL5 Протестировано с Mosquitto 5.0 (15 тестов, все PASS). Документация: https://github.com/chekh/MQTTFive Лицензия: MIT
Количественный физический движок, который применяет дифференциальное исчисление к ценовому движению, вычисляя истинную скорость рынка (первую производную) и ускорение рынка (вторую производную) для прогнозирования исчерпания тренда до того, как это произойдет.AIS Smoothed Linear Trend
Этот индикатор отображает сглаженное значение линейного тренда