Chart Navigator MT5 Light — мини-карта для быстрого перемещения по графику цены и оперативного перехода к вашим меткам на нём.

Данный индикатор добавляет на график компактную мини-карту всего ценового графика. Эта карта помогает быстро перемещаться по истории и возвращаться к важным местам, отмеченным вертикальными линиями.

Главная польза такого простого навигатора — не прокрутка графика, а быстрый переход к нужной области без мучительного скроллинга при ручном поиске. Если на графике поставить вертикальную линию как метку важного события, эта линия будет отображаться и на мини-карте. После этого можно уйти далеко вперёд или назад по истории, найти метку на мини-карте и одним кликом быстро вернуться к нужному месту. Это удобно, например, когда нужно отмечать важные даты, сигналы, сделки, новости, зоны анализа или любые другие точки, к которым нужно быстро возвращаться.











Как это работает

Мини-карта показывает выбранный участок истории в виде компактной линии цены. Текущая видимая область основного графика выделяется рамкой. Клик по мини-карте перемещает график к выбранному месту, а перетаскивание рамки позволяет быстро двигаться по истории.











Вертикальные линии с основного графика отображаются на мини-карте как временные метки. Благодаря этому можно использовать карту не только для общей навигации, но и как быстрый указатель важных мест на графике.

Пример сценария

Поставьте вертикальную линию на важной точке графика. Перейдите далеко в другую область истории, например на несколько месяцев или на год вперёд. Найдите эту вертикальную линию на мини-карте. Кликните по метке на мини-карте. Основной график сразу переместится к отмеченному месту.





Мини-карту также можно уменьшить по высоте и оставить внизу графика как тонкую навигационную полосу. В таком виде она почти не занимает место, но остаётся полезной для быстрого перемещения и перехода к меткам.









Основные возможности

быстрая навигация по истории графика;

переход к выбранной области кликом по мини-карте;

перетаскивание рамки текущего видимого участка;

отображение вертикальных линий на мини-карте;

быстрый возврат к важным меткам на графике;

динамическая дата при наведении курсора на мини-карту;

изменение размера мини-карты мышью;

возможность использовать карту как компактную нижнюю навигационную панель.



Настройки даты

В индикаторе можно задать начальную дату мини-карты. Это полезно, если не нужно отображать всю доступную историю инструмента, а достаточно работать только с актуальным периодом. Также можно включить конечную дату диапазона. По умолчанию она отключена, но само значение даты оставлено в настройках, чтобы его можно было быстро включить при необходимости.

Динамическая дата над мини-картой, следящая за положением курсора на ней помогает точнее понимать, к какому месту истории относится участок мини-карты.



Технические особенности

Мини-карта рисуется через canvas. Индикатор не торгует, не отправляет торговые запросы, не использует DLL, не обращается к внешним сервисам и не сохраняет данные в файлы.



Примечание

Chart Navigator MT5 Light не является торговым сигналом, не анализирует рынок и не принимает торговых решений. Его задача — ускорить работу с длинной историей и помочь быстро находить отмеченные места на графике.

Также существует и профессональная версия данного индикатора с продвинутым функционалом.