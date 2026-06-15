Количественный физический движок, который применяет дифференциальное исчисление к ценовому движению, вычисляя истинную скорость рынка (первую производную) и ускорение рынка (вторую производную) для прогнозирования исчерпания тренда до того, как это произойдет.

Осциллятор долгосрочного импульса и тренда, основанный на двойной фильтрации TRIX и LWMA.

Реализация на языке MQL5 метода дробного дифференцирования с фиксированной шириной (FFD) из книги Лопеса де Прадо «Advances in Financial Machine Learning» (глава 5). Преобразует нестационарный ценовой ряд в стационарный с сохранением максимальной исторической памяти; результаты проходят перекрестную валидацию по сравнению с библиотекой afml на Python с точностью до 1e-12.