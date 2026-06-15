CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

SimpleTradeStats - индикатор для MetaTrader 5

Eduard Gluhov
Eduard Gluhov

Eduard Gluhov

Хобби форекс, монеты СССР
8 кодов 1 тема 47 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
108
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


Статистика закрытых сделок. Индикатор показывает итоги торговли, фильтрация по магическому номеру.

Параметры:

FilterCurrentMagic = true;  // Фильтровать по текущему Magic
CurrentMagicNumber = 0;     // Magic номер (0 = авто)
ProfitColor = clrLime;      // Цвет прибыли
LossColor   = clrRed;       // Цвет убытков
NeutralColor = clrGray;     // Цвет нейтральный
HistoryDays  = 0;           // Период истории (0 = всё время, 1- сегодня, 7- неделя, 30- месяц)
VertOffset   = 0;           // Смещение по вертикали
FontSize     = 10;          // Размер шрифта
FontName     = "Arial";     // Название шрифта
ShowDateTime = true;        // Показывать дату/время

AIS Smoothed Linear Trend AIS Smoothed Linear Trend

Этот индикатор отображает сглаженное значение линейного тренда

Institutional Kinematic Price Physics (Velocity and Acceleration) Institutional Kinematic Price Physics (Velocity and Acceleration)

Количественный физический движок, который применяет дифференциальное исчисление к ценовому движению, вычисляя истинную скорость рынка (первую производную) и ускорение рынка (вторую производную) для прогнозирования исчерпания тренда до того, как это произойдет.

Осциллятор TRIX долгосрочного тренда Осциллятор TRIX долгосрочного тренда

Осциллятор долгосрочного импульса и тренда, основанный на двойной фильтрации TRIX и LWMA.

Fixed-Width Fractional Differencing (FFD) Fixed-Width Fractional Differencing (FFD)

Реализация на языке MQL5 метода дробного дифференцирования с фиксированной шириной (FFD) из книги Лопеса де Прадо «Advances in Financial Machine Learning» (глава 5). Преобразует нестационарный ценовой ряд в стационарный с сохранением максимальной исторической памяти; результаты проходят перекрестную валидацию по сравнению с библиотекой afml на Python с точностью до 1e-12.