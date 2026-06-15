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SimpleTradeStats - индикатор для MetaTrader 5
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Статистика закрытых сделок. Индикатор показывает итоги торговли, фильтрация по магическому номеру.
Параметры:
FilterCurrentMagic = true; // Фильтровать по текущему Magic CurrentMagicNumber = 0; // Magic номер (0 = авто) ProfitColor = clrLime; // Цвет прибыли LossColor = clrRed; // Цвет убытков NeutralColor = clrGray; // Цвет нейтральный HistoryDays = 0; // Период истории (0 = всё время, 1- сегодня, 7- неделя, 30- месяц) VertOffset = 0; // Смещение по вертикали FontSize = 10; // Размер шрифта FontName = "Arial"; // Название шрифта ShowDateTime = true; // Показывать дату/время
Этот индикатор отображает сглаженное значение линейного трендаInstitutional Kinematic Price Physics (Velocity and Acceleration)
Количественный физический движок, который применяет дифференциальное исчисление к ценовому движению, вычисляя истинную скорость рынка (первую производную) и ускорение рынка (вторую производную) для прогнозирования исчерпания тренда до того, как это произойдет.
Осциллятор долгосрочного импульса и тренда, основанный на двойной фильтрации TRIX и LWMA.Fixed-Width Fractional Differencing (FFD)
Реализация на языке MQL5 метода дробного дифференцирования с фиксированной шириной (FFD) из книги Лопеса де Прадо «Advances in Financial Machine Learning» (глава 5). Преобразует нестационарный ценовой ряд в стационарный с сохранением максимальной исторической памяти; результаты проходят перекрестную валидацию по сравнению с библиотекой afml на Python с точностью до 1e-12.