零售动量指标的数学延迟

标准的动量指标（如MACD或RSI）在数学上注定会失败，因为它们是基于移动平均线构建的。根据定义，平均值需要历史数据来处理信号，这会导致永久性的相位滞后。当散户动量指标最终发出趋势反转信号时，机构算法早已平仓，并将散户的流动性困在市场中。









机构优势：运动学物理学

自营交易公司并不使用均值来衡量动量，而是运用微分学。

机构运动学物理引擎 将金融时间序列精确映射为经典物理学中的运动物体。它通过计算一阶导数来提取原始速度，通过计算二阶导数来提取原始加速度。





市场耗竭定律

试想一辆疾驰的汽车正驶向红灯。在汽车能够改变方向（价格反转）之前，它必须先踩下刹车（负加速度），即使此时汽车仍在向前行驶（正速度）。

速度（直方图）： 显示当前价格走势的原始速度及方向。

加速度（线）： 显示速度的变化率。这是终极领先指标。 当速度仍处于高位时，若加速度跌破零轴，则从数学上证明趋势已耗尽，机构买盘压力已消失。

核心量化架构