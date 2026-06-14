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Institutional Kinematic Price Physics (Velocity and Acceleration) - MetaTrader 5脚本
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Amanda Vitoria De Paula PereiraI am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the
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零售动量指标的数学延迟
标准的动量指标（如MACD或RSI）在数学上注定会失败，因为它们是基于移动平均线构建的。根据定义，平均值需要历史数据来处理信号，这会导致永久性的相位滞后。当散户动量指标最终发出趋势反转信号时，机构算法早已平仓，并将散户的流动性困在市场中。
机构优势：运动学物理学
自营交易公司并不使用均值来衡量动量，而是运用微分学。
机构运动学物理引擎 将金融时间序列精确映射为经典物理学中的运动物体。它通过计算一阶导数来提取原始速度，通过计算二阶导数来提取原始加速度。
市场耗竭定律
试想一辆疾驰的汽车正驶向红灯。在汽车能够改变方向（价格反转）之前，它必须先踩下刹车（负加速度），即使此时汽车仍在向前行驶（正速度）。
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速度（直方图）： 显示当前价格走势的原始速度及方向。
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加速度（线）： 显示速度的变化率。这是终极领先指标。 当速度仍处于高位时，若加速度跌破零轴，则从数学上证明趋势已耗尽，机构买盘压力已消失。
核心量化架构
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数学导数： 使用离散时间步长算法计算$V = dP/dt$ 和$A = dV/dt$。
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零延迟计算： 完全绕过标准振荡指标的平滑延迟，能在毫秒内对结构性变化作出反应。
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算法滤波叠加： 将加速度线作为主要结构性预警信号。若运动学加速度已呈衰减趋势，切勿让您的专家顾问在突破时买入。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/72936
Prime Quantum AI 是一款 MT5 专家顾问，它将经典预过滤器 （ADX + Alligator）与来自主要 AI 提供商 （Anthropic Claude、OpenAI GPT、Google Gemini、DeepSeek、xAI Grok）的基于 AI 视觉的图表确认功能相结合。 当预过滤器检测到趋势形态时，该EA会捕获三个自适应时间周期的图表截图，并将其发送至配置的AI提供商，该提供商将返回趋势方向、信心度、止损和止盈水平。只有当AI以足够的信心度确认预过滤器信号时，才会开仓。 功能：双模式风险管理（标准经纪商/自营交易商），可配置手数，可选马丁格尔策略，多种止损/止盈模式，追踪止损，部分平仓，新闻/时间/日期/点差过滤器，可拖动图表信息面板，以及完全公开的指标参数。 需要 MetaTrader 5 平台，需为您的服务商 URL 启用 WebRequest 功能，并拥有 有效的 API 密钥。系统将根据密钥格式自动检测服务商。Institutional Fourier Transform (DFT) Dominant Cycle Language: MQL5
一种数字信号处理（DSP）引擎，通过对市场数据应用离散傅里叶变换（DFT），分离出主导的周期性频率，从而预测转折点并消除相位滞后。
基于双TRIX和LWMA滤波的长期动量和趋势振荡指标。Fixed-Width Fractional Differencing (FFD)
基于洛佩兹·德·普拉多（López de Prado）所著《金融机器学习进展》（第5章）中固定宽度分数差分（FFD）方法的MQL5实现。 该方法可在最大程度保留历史记忆的同时，将非平稳价格序列转换为平稳序列；其输出结果与 Python afml 库的交叉验证误差小于 1e-12。