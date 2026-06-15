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Индикаторы

AIS Smoothed Linear Trend - индикатор для MetaTrader 5

Aleksej Poljakov
Aleksej Poljakov

Aleksej Poljakov

4.7 (7)
92 продукта 28 статей 11 кодов 67 комментариев
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Одним из главных недостатков простой скользящей средней (SMA) является запаздывание от рыночных трендов. Для того, чтобы уменьшить запаздывание можно учесть среднюю скорость движения цены. В предлагаемом индикаторе реализованы три разных алгоритма измерения цены. Центральная скорость дает более сглаженное значение.

Скорость вперед измеряется относительно текущего бара. Это делает индикатор более чувствительным к последним изменениям цены.

Скорость назад измеряется относительно начального бара, что позволяет учесть предысторию изменения цены.

Применение любого из трех вариантов снижает запаздывание. Благодаря этому, этот индикатор можно использовать для замены стандартной SMA.

Параметры индикатора:

  • Type - параметр, позволяющий выбрать тип измерения скорости.
  • iPeriod - период индикатора.
Institutional Kinematic Price Physics (Velocity and Acceleration) Institutional Kinematic Price Physics (Velocity and Acceleration)

Количественный физический движок, который применяет дифференциальное исчисление к ценовому движению, вычисляя истинную скорость рынка (первую производную) и ускорение рынка (вторую производную) для прогнозирования исчерпания тренда до того, как это произойдет.

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