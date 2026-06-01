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Советники

Prime Quantum AI — ТОРГУЙТЕ С ПОМОЩЬЮ ИИ (Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini, DeepSeek, xAI Grok). - эксперт для MetaTrader 5

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Prime Quantum AI — это советник для MetaTrader 5, в котором сочетаются
классический технический предварительный фильтр (ADX + «Аллигатор») с
анализом графиков от ведущих поставщиков ИИ.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Советник использует двухэтапный процесс принятия решений. Сначала при каждом тике он проверяет
выбранный пользователем таймфрейм на наличие тренда с помощью ADX (выше
настраиваемого минимального уровня) в сочетании с выравниванием индикатора «Аллигатор» и направлением DI+/DI-
направлением DI+/DI-. Когда этот предварительный фильтр сигнализирует о БЫЧЬЕМ или МЕДВЕЖЬЕМ тренде, советник
делает три снимка графика на адаптивных таймфреймах (входа, середины,
контекст — автоматически выбираются из введенного пользователем таймфрейма) и отправляет их
настроенному поставщику ИИ. ИИ возвращает ответ в формате JSON с
направлением, уровнем уверенности (0–100), ценой стоп-лосса, ценой тейк-профита и
обоснованием. Сделка открывается только в том случае, если направление ИИ соответствует
сигналу предварительного фильтра И уровень уверенности соответствует минимальному порогу, заданному пользователем.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СИМВОЛ И ТАЙМФРЕЙМ

- Символ: любая основная валютная пара, золото (XAUUSD) или основные индексы
- Выбор таймфрейма (TF): по умолчанию M15. M1–M5 для скальпинга, H1–H4 для дневной
торговлю, D1 — для свинг-торговли. Набор скриншотов выбирается
автоматически на основе этого параметра.

КЛЮЧЕВЫЕ ВНЕШНИЕ ПАРАМЕТРЫ

- TF: торговый таймфрейм (управляет предварительным фильтром и набором скриншотов)
- InpAPIKey: ключ API вашего поставщика ИИ
- InpProviderOverride: auto / anthropic / openai / google / deepseek / xai
- InpMinConfidence: минимальный уровень уверенности ИИ для открытия сделки (по умолчанию 70)
- InpScanIntervalSec: интервал между вызовами ИИ (по умолчанию 120 с)
- InpAccountType: стандартный брокер / проп-фирма / финансируемый счет
- InpRiskMode: фиксированный лот, % от баланса, % от собственного капитала, фиксированная сумма в долларах, % свободной маржи
- InpSLTPMode: решение ИИ / фиксированное количество пунктов / фиксированное количество пипсов / стоп-лосс ИИ с соотношением риска к прибыли (R:R)
- InpADXPeriod, InpADXMinLevel: параметры предварительного фильтра ADX
- InpJawPeriod/Shift, InpTeethPeriod/Shift, InpLipsPeriod/Shift: индикатор «Аллигатор»
- InpATRTrailPeriod: период ATR для трейлинг-стопа на основе ATR
- Фильтры новостей, времени, дня и спреда с полной настройкой

ТРЕБОВАНИЯ

1. MetaTrader 5
2. В меню «Инструменты» > «Настройки» > «Советники» необходимо включить WebRequest
«Разрешить WebRequest», с добавлением URL-адреса выбранного вами провайдера:
- Anthropic Claude: https://api.anthropic.com
- OpenAI GPT: https://api.openai.com
- Google Gemini: https://generativelanguage.googleapis.com
- DeepSeek: https://api.deepseek.com
- xAI Grok: https://api.x.ai
3. Действительный ключ API от одного из поддерживаемых провайдеров (вставьте в
поле ввода InpAPIKey). Провайдер определяется автоматически по формату ключа.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КЛЮЧИ API

- Anthropic Claude: https://console.anthropic.com/
- OpenAI GPT: https://platform.openai.com/api-keys
- Google Gemini: https://aistudio.google.com/app/apikey
- DeepSeek: https://platform.deepseek.com/
- xAI Grok: https://console.x.ai/

ПРИМЕЧАНИЯ

- EA не взимает внутреннюю комиссию, но поставщик ИИ взимает плату за каждый вызов API
вызов (обычно от 0,01 до 0,03 доллара за анализ). Установите параметр InpScanIntervalSec, чтобы
, чтобы контролировать ежедневные расходы.

- Перед использованием на реальных средствах всегда проводите тестирование на демо-счете.

ДОБАВИТЬ ССЫЛКУ НА API


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/72527

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