Prime Quantum AI — это советник для MetaTrader 5, в котором сочетаются

классический технический предварительный фильтр (ADX + «Аллигатор») с

анализом графиков от ведущих поставщиков ИИ.





ПРИНЦИП РАБОТЫ





Советник использует двухэтапный процесс принятия решений. Сначала при каждом тике он проверяет

выбранный пользователем таймфрейм на наличие тренда с помощью ADX (выше

настраиваемого минимального уровня) в сочетании с выравниванием индикатора «Аллигатор» и направлением DI+/DI-

направлением DI+/DI-. Когда этот предварительный фильтр сигнализирует о БЫЧЬЕМ или МЕДВЕЖЬЕМ тренде, советник

делает три снимка графика на адаптивных таймфреймах (входа, середины,

контекст — автоматически выбираются из введенного пользователем таймфрейма) и отправляет их

настроенному поставщику ИИ. ИИ возвращает ответ в формате JSON с

направлением, уровнем уверенности (0–100), ценой стоп-лосса, ценой тейк-профита и

обоснованием. Сделка открывается только в том случае, если направление ИИ соответствует

сигналу предварительного фильтра И уровень уверенности соответствует минимальному порогу, заданному пользователем.





РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СИМВОЛ И ТАЙМФРЕЙМ





- Символ: любая основная валютная пара, золото (XAUUSD) или основные индексы

- Выбор таймфрейма (TF): по умолчанию M15. M1–M5 для скальпинга, H1–H4 для дневной

торговлю, D1 — для свинг-торговли. Набор скриншотов выбирается

автоматически на основе этого параметра.





КЛЮЧЕВЫЕ ВНЕШНИЕ ПАРАМЕТРЫ





- TF: торговый таймфрейм (управляет предварительным фильтром и набором скриншотов)

- InpAPIKey: ключ API вашего поставщика ИИ

- InpProviderOverride: auto / anthropic / openai / google / deepseek / xai

- InpMinConfidence: минимальный уровень уверенности ИИ для открытия сделки (по умолчанию 70)

- InpScanIntervalSec: интервал между вызовами ИИ (по умолчанию 120 с)

- InpAccountType: стандартный брокер / проп-фирма / финансируемый счет

- InpRiskMode: фиксированный лот, % от баланса, % от собственного капитала, фиксированная сумма в долларах, % свободной маржи

- InpSLTPMode: решение ИИ / фиксированное количество пунктов / фиксированное количество пипсов / стоп-лосс ИИ с соотношением риска к прибыли (R:R)

- InpADXPeriod, InpADXMinLevel: параметры предварительного фильтра ADX

- InpJawPeriod/Shift, InpTeethPeriod/Shift, InpLipsPeriod/Shift: индикатор «Аллигатор»

- InpATRTrailPeriod: период ATR для трейлинг-стопа на основе ATR

- Фильтры новостей, времени, дня и спреда с полной настройкой





ТРЕБОВАНИЯ





1. MetaTrader 5

2. В меню «Инструменты» > «Настройки» > «Советники» необходимо включить WebRequest

«Разрешить WebRequest», с добавлением URL-адреса выбранного вами провайдера:

- Anthropic Claude: https://api.anthropic.com

- OpenAI GPT: https://api.openai.com

- Google Gemini: https://generativelanguage.googleapis.com

- DeepSeek: https://api.deepseek.com

- xAI Grok: https://api.x.ai

3. Действительный ключ API от одного из поддерживаемых провайдеров (вставьте в

поле ввода InpAPIKey). Провайдер определяется автоматически по формату ключа.





ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КЛЮЧИ API





- Anthropic Claude: https://console.anthropic.com/

- OpenAI GPT: https://platform.openai.com/api-keys

- Google Gemini: https://aistudio.google.com/app/apikey

- DeepSeek: https://platform.deepseek.com/

- xAI Grok: https://console.x.ai/





ПРИМЕЧАНИЯ





- EA не взимает внутреннюю комиссию, но поставщик ИИ взимает плату за каждый вызов API

вызов (обычно от 0,01 до 0,03 доллара за анализ). Установите параметр InpScanIntervalSec, чтобы

, чтобы контролировать ежедневные расходы.