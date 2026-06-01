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Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/72527
MQTTFive — полноценная реализация MQTT 5.0 клиента для MQL5. Возможности: • MQTT v5.0 — все типы пакетов, properties, QoS 0/1/2 • TCP + TLS через нативный MQL5 Socket API • Will-сообщения с properties (will_delay_interval, payload_format, message_expiry) • Topic Alias для исходящих PUBLISH • Flow Control (Receive Maximum) • Subscription Options (no_local, retain_as_published, retain_handling) • Бинарные и UTF-8 payload • Автоматический retry для QoS 1/2 • Ноль DLL зависимостей — чистый MQL5 Протестировано с Mosquitto 5.0 (15 тестов, все PASS). Документация: https://github.com/chekh/MQTTFive Лицензия: MITInstitutional Fourier Transform (DFT) Dominant Cycle Language: MQL5
Модуль цифровой обработки сигналов (DSP), который применяет дискретное преобразование Фурье (DFT) к рыночным данным, выделяя доминирующую циклическую частоту для прогнозирования точек разворота и устранения фазового сдвига.
Chart Navigator MT5 Light — мини-карта для быстрого перемещения по графику цены и оперативного перехода к вашим меткам на нёмInstitutional Kinematic Price Physics (Velocity and Acceleration)
Количественный физический движок, который применяет дифференциальное исчисление к ценовому движению, вычисляя истинную скорость рынка (первую производную) и ускорение рынка (вторую производную) для прогнозирования исчерпания тренда до того, как это произойдет.