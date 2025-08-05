Ежедневный VWAP: Ваш основной внутридневной индикатор справедливой стоимости

Daily VWAP (Volume Weighted Average Price) - это точно закодированный пользовательский индикатор, предназначенный для предоставления трейдерам важнейшей части внутридневного анализа: средневзвешенной по объему цены, обновляемой ежедневно. В отличие от традиционных скользящих средних, VWAP учитывает объем при расчете, придавая больший вес ценам, на которых наблюдалась большая торговая активность. Это делает его невероятно ценным инструментом для определения истинной справедливой стоимости актива в течение торгового дня.

Этот индикатор рассчитывает кумулятивную сумму (Цена * Объем), деленную на кумулятивный объем за каждый день, начиная с начала каждой новой торговой сессии. Он строит плавную линию прямо на вашем графике, позволяя легко увидеть, где большая часть сегодняшнего объема торгов произошла по отношению к цене.

Зачем использовать Daily VWAP?

Определение внутридневной справедливой стоимости: Понимание средней цены, по которой торговался актив, с поправкой на объем, что дает четкий ориентир для бычьих или медвежьих настроений.

Стратегические точки входа и выхода: Многие институциональные трейдеры используют VWAP в качестве ключевой точки отсчета. Цена, торгующаяся выше VWAP, может указывать на бычьи настроения, в то время как цена ниже VWAP может указывать на медвежий контроль. Это дает ценную информацию для потенциальных стратегий входа и выхода.

Подтверждение тренда: Используйте VWAP для подтверждения силы внутридневного тренда. При сильном тренде цена часто сохраняет свою позицию относительно VWAP.

Простота и отсутствие лишних деталей: Несмотря на сложный расчет, ежедневный VWAP представлен на вашем графике в виде одной четкой линии, что делает ваш анализ чистым и сфокусированным.

Особенности данного исходного кода:

Ежедневный сброс: Расчет VWAP автоматически сбрасывается в начале каждого нового торгового дня, обеспечивая свежий взгляд на ежедневную рыночную активность.

Надежный расчет: Используются стандартные функции MQL5 для точного расчета типичной цены и объема.

Чистое построение графиков: Отображает на графике четкую синюю линию для легкой идентификации.

Открытый исходный код: Предоставляется полный исходный код MQL5, что обеспечивает полную прозрачность, обучение и дальнейшую настройку сообществом.







