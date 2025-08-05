당사 팬 페이지에 가입하십시오
Daily VWAP - MetaTrader 5용 지표
일일 VWAP: 필수 장중 공정가치 지표
일일 VWAP(거래량 가중 평균 가격) 는 거래량 가중 평균 가격이라는 장중 분석의 중요한 부분을 트레이더에게 제공하도록 설계된 정밀하게 코딩된 사용자 지정 지표로, 매일 재설정됩니다. 기존 이동평균과 달리 VWAP는 거래량을 계산에 반영하여 거래가 많이 발생한 가격에 더 많은 가중치를 부여합니다. 따라서 거래일 내내 자산의 진정한 공정 가치를 측정하는 데 매우 유용한 도구입니다.
이 지표는 (가격 * 거래량)의 누적 합계를 일일 누적 거래량으로 나눈 값을 계산하며, 새로운 거래 세션이 시작될 때마다 새로 시작합니다. 차트에 직접 부드러운 선으로 표시되므로 가격 대비 오늘 거래량의 대부분이 발생한 위치를 쉽게 시각화할 수 있습니다.
왜 일일 VWAP를 사용하나요?
-
일중 공정가 파악: 자산이 거래된 평균 가격을 파악하고 거래량을 조정하여 강세 또는 약세 심리에 대한 명확한 벤치마크를 제공합니다.
-
전략적 진입 및 청산 포인트: 많은 기관 트레이더가 VWAP를 주요 기준점으로 사용합니다. VWAP를 상회하는 가격 거래는 강세 심리를 나타낼 수 있고, VWAP를 하회하는 가격은 약세 통제를 나타낼 수 있습니다. 이는 잠재적인 진입 및 청산 전략에 대한 귀중한 인사이트를 제공합니다.
-
추세 확인: VWAP를 사용하여 일중 추세의 강도를 확인하세요. 강한 추세는 종종 가격이 VWAP에 비해 그 위치를 유지하는 것을 볼 수 있습니다.
-
단순하고 깔끔한: 일일 VWAP는 정교한 계산에도 불구하고 차트에 하나의 선명한 선으로 표시되므로 분석이 깔끔하고 집중할 수 있습니다.
이 소스 코드의 특징
-
일일 재설정: 새로운 거래일이 시작될 때마다 VWAP 계산이 자동으로 초기화되어 일일 시장 활동에 대한 새로운 관점을 제공합니다.
-
강력한 계산: 일반적인 가격과 거래량을 정확하게 계산하기 위해 표준 MQL5 기능을 활용합니다.
-
깔끔한 플로팅: 쉽게 식별할 수 있도록 차트에 뚜렷한 파란색 선을 표시합니다.
-
오픈 소스: 전체 MQL5 소스 코드가 제공되므로 커뮤니티에서 완전한 투명성, 학습 및 추가 커스터마이징이 가능합니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/61090
