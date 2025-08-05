每日 VWAP：您必不可少的日内公允价值指标

每日成交量加权平均价（Daily VWAP） 是一种精确编码的定制指标，旨在为交易者提供日内分析的重要依据：每日重置的成交量加权平均价。与传统的移动平均线不同，VWAP 将交易量纳入计算，使交易活动较多的价格具有更大的权重。这使得它成为衡量资产在整个交易日中真实公允价值的一个非常有价值的工具。

该指标从每个新交易时段开始，计算（价格 * 成交量）除以每天累计成交量的累计和。它直接在图表上绘制出一条平滑的线，让您很容易就能直观地看到今天大部分交易量相对于价格的位置。

为什么使用每日 VWAP？

确定日内公允价值： 了解资产根据成交量调整后的平均交易价格，为看涨或看跌情绪提供明确基准。

战略性进出场点： 许多机构交易者将 VWAP 作为关键参考点。交易价格高于 VWAP 表明看涨情绪，而价格低于 VWAP 则表明看跌控制。这为潜在的进场和出场策略提供了宝贵的见解。

趋势确认： 使用 VWAP 来确认日内趋势的强度。强劲的趋势通常会使价格维持在 VWAP 的相对位置。

简单明了： 尽管计算很复杂，但每日 VWAP 在图表上只显示一条清晰的线，使您的分析简洁明了、重点突出。

本源代码的功能：

每日重置： 在每个新交易日开始时，VWAP 计算会自动重置，为每日市场活动提供全新视角。

稳健计算： 利用标准 MQL5 函数精确计算典型价格和交易量。

简洁的绘图： 在图表上显示明显的蓝线，便于识别。

开源： 提供完整的 MQL5 源代码，允许完全透明、学习和社区进一步定制。







