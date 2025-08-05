Daily VWAP (Volume Weighted Average Price) - это простой, но мощный индикатор, который рассчитывает и отображает средневзвешенную по объему цену за каждый торговый день. Идеально подходит для определения внутридневной справедливой стоимости и поддержки ваших ежедневных торговых решений.

Weekly VWAP (Volume Weighted Average Price) - это мощный MQL5-индикатор, который рассчитывает и отображает средневзвешенную цену за каждую торговую неделю. Это важный инструмент для определения еженедельной справедливой стоимости и понимания базовых настроений на более длительном временном интервале.