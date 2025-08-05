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Trend Equilibrium Indicator TrendEQ - индикатор для MetaTrader 5
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Настройки и параметры
Общие параметры
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Период моментума
Количество свечей, используемых для расчета моментума.
Рекомендуемое значение: 14
(Чем выше значение, тем более гладкая кривая, но с запаздыванием).
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Период волатильности
Количество свечей, используемых для расчета волатильности.
Рекомендуемое значение: 14
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Масштабный фактор
Масштабный фактор корректирует расчет индикатора для получения читаемой кривой.
Значение по умолчанию: 100000
Пороги
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Уровень перекупленности
Значение, при превышении которого рынок считается перекупленным.
Значение по умолчанию: 100.0
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Уровень перепроданности
Значение, ниже которого рынок считается перепроданным.
Значение по умолчанию: -100.0
Функции
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Определение тренда:
- Положительные значения: Указывают на восходящий импульс (бычий тренд).
- Отрицательные значения: Указывают на нисходящий импульс (медвежий тренд).
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Корректировка волатильности:
Индикатор динамически корректирует расчеты импульса на основе текущей волатильности рынка, обеспечивая более точные и своевременные сигналы.
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Сигналы перекупленности/перепроданности:
- Перекупленность: Указывает на то, что цена может вскоре скорректироваться.
- Перепроданность: Указывает на то, что цена может вскоре восстановиться.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/54846
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Стандартные фракталы - это 2 свечи справа и 2 свечи слева. С этим пользовательским фракталом вы можете выбрать столько свечей, сколько захотите, как слева, так и справа.