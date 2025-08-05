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Индикаторы

Trend Equilibrium Indicator TrendEQ - индикатор для MetaTrader 5

Simon Draxler
Simon Draxler

Simon Draxler

5 (5)
Обо мне
Привет! Я профессиональный разработчик с более чем 14-летним опытом создания программного обеспечения. Успешный трейдинг не требует волшебства — нужны логика, стабильность и чистый код.
14 продуктов 2 кода 13 комментариев
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Просмотров:
811
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
XAUUSDH1.png (61.07 KB)
TrendEQ.mq5 (10.21 KB) просмотр
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Настройки и параметры

Общие параметры

  • Период моментума
    Количество свечей, используемых для расчета моментума.
    Рекомендуемое значение: 14
    (Чем выше значение, тем более гладкая кривая, но с запаздыванием).

  • Период волатильности
    Количество свечей, используемых для расчета волатильности.
    Рекомендуемое значение: 14

  • Масштабный фактор
    Масштабный фактор корректирует расчет индикатора для получения читаемой кривой.
    Значение по умолчанию: 100000

Пороги

  • Уровень перекупленности
    Значение, при превышении которого рынок считается перекупленным.
    Значение по умолчанию: 100.0

  • Уровень перепроданности
    Значение, ниже которого рынок считается перепроданным.
    Значение по умолчанию: -100.0

Функции

  1. Определение тренда:

    • Положительные значения: Указывают на восходящий импульс (бычий тренд).
    • Отрицательные значения: Указывают на нисходящий импульс (медвежий тренд).

  2. Корректировка волатильности:
    Индикатор динамически корректирует расчеты импульса на основе текущей волатильности рынка, обеспечивая более точные и своевременные сигналы.

  3. Сигналы перекупленности/перепроданности:

    • Перекупленность: Указывает на то, что цена может вскоре скорректироваться.
    • Перепроданность: Указывает на то, что цена может вскоре восстановиться.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/54846

Daily VWAP Daily VWAP

Daily VWAP (Volume Weighted Average Price) - это простой, но мощный индикатор, который рассчитывает и отображает средневзвешенную по объему цену за каждый торговый день. Идеально подходит для определения внутридневной справедливой стоимости и поддержки ваших ежедневных торговых решений.

Weekly VWAP Weekly VWAP

Weekly VWAP (Volume Weighted Average Price) - это мощный MQL5-индикатор, который рассчитывает и отображает средневзвешенную цену за каждую торговую неделю. Это важный инструмент для определения еженедельной справедливой стоимости и понимания базовых настроений на более длительном временном интервале.

AutoTrendLines Indicator for MQL5 AutoTrendLines Indicator for MQL5

Индикатор AutoTrendLines автоматически рисует линии тренда поддержки и сопротивления на графике MetaTrader 5. Он определяет ключевые ценовые уровни, используя два метода: Два экстремума (тип 1) или Экстремум и Дельта (тип 2). Линии пересчитываются только при формировании нового бара, что обеспечивает эффективную работу.

Пользовательские фракталы Пользовательские фракталы

Стандартные фракталы - это 2 свечи справа и 2 свечи слева. С этим пользовательским фракталом вы можете выбрать столько свечей, сколько захотите, как слева, так и справа.