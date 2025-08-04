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Weekly VWAP - индикатор для MetaTrader 5
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Еженедельный VWAP: Ваша основа для еженедельного анализа рынка
Weekly VWAP (Volume Weighted Average Price) - это надежный пользовательский индикатор, тщательно разработанный для того, чтобы предоставить трейдерам важную долгосрочную перспективу рыночной активности: средневзвешенную по объему цену, обнуляемую в начале каждой новой торговой недели. В отличие от более простых скользящих средних, VWAP учитывает объем непосредственно при расчете, придавая большее значение ценовым уровням, на которых происходили значительные торговые операции. Это делает его исключительно ценным инструментом для определения истинной справедливой стоимости актива за всю торговую неделю.
Этот индикатор точно рассчитывает кумулятивную сумму (Цена * Объем), деленную на кумулятивный объем за каждую неделю, автоматически сбрасывая значение с началом каждой новой недельной торговой сессии. Он строит четкую линию прямо на вашем графике, предлагая легкое визуальное представление того, где большая часть объема торгов за неделю произошла относительно цены.
Зачем включать Weekly VWAP в свою стратегию?
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Определение справедливой стоимости за неделю: Получите представление о средней цене, по которой торговался актив, с поправкой на объем, обеспечивая четкий ориентир для общего настроения в течение недели.
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Стратегический позиционный анализ: Многие профессиональные трейдеры используют VWAP в качестве ключевого ориентира для позиций на более высоких таймфреймах. Цена, постоянно торгующаяся выше недельного VWAP, может сигнализировать об устойчивом бычьем импульсе, в то время как цена ниже может указывать на устойчивый медвежий контроль. Это дает критически важную информацию для стратегического входа, выхода и управления позициями.
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Подтверждение силы тренда: Используйте Weekly VWAP для подтверждения силы недельного тренда. При сильном тренде цена часто сохраняет свою траекторию относительно недельного VWAP.
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Наглядное визуальное представление: Несмотря на сложный расчет, Weekly VWAP отображается на графике в виде одной четкой линии, обеспечивая чистоту и целенаправленность анализа.
Ключевые особенности данного исходного кода:
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Недельный сброс: Расчет VWAP автоматически сбрасывается в начале каждой новой торговой недели, обеспечивая свежий и актуальный взгляд на еженедельную рыночную активность.
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Точный расчет: Используются стандартные функции MQL5 для точного расчета типичной цены и объема, что обеспечивает достоверность данных.
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Чистое построение графиков: Представляет четкую линию на графике для мгновенного визуального понимания.
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Открытый исходный код: Предоставляется полный исходный код MQL5, что обеспечивает прозрачность, способствует обучению и позволяет трейдерскому сообществу дорабатывать его.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/61091
Monthly VWAP (Volume Weighted Average Price) - это важный индикатор MQL5, который рассчитывает и отображает средневзвешенную цену по объему за каждый торговый месяц. Это мощный инструмент для понимания долгосрочного настроения рынка, определения ключевой справедливой стоимости за месяц и принятия стратегических решений.Auto Tp
Set Auto TP and SL: Функция "Set Auto TP and SL" (Take Profit и Stop Loss) - важнейший инструмент любой торговой стратегии, предназначенный для автоматизации управления риском и вознаграждением. Она позволяет трейдерам определять фиксированные ценовые уровни, на которых сделка должна быть автоматически закрыта для обеспечения прибыли (TP) или ограничения убытков (SL), устраняя необходимость постоянного ручного контроля. Когда эта функция включена, каждая открытая вами позиция будет автоматически включать предопределенные уровни Take Profit и Stop Loss на основе ваших пользовательских параметров, таких как определенное количество пунктов, процент от баланса или технические уровни. Это не только экономит время, но и гарантирует, что ваши сделки будут защищены от внезапных движений рынка и принятия эмоциональных решений.
Daily VWAP (Volume Weighted Average Price) - это простой, но мощный индикатор, который рассчитывает и отображает средневзвешенную по объему цену за каждый торговый день. Идеально подходит для определения внутридневной справедливой стоимости и поддержки ваших ежедневных торговых решений.Trend Equilibrium Indicator TrendEQ
Индикатор равновесия тренда TrendEQ динамически анализирует движения рынка, сочетая импульс и волатильность. Масштабируя импульс и волатильность рынка, TrendEQ обеспечивает надежную оценку силы и направления тренда.