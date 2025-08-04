Еженедельный VWAP: Ваша основа для еженедельного анализа рынка

Weekly VWAP (Volume Weighted Average Price) - это надежный пользовательский индикатор, тщательно разработанный для того, чтобы предоставить трейдерам важную долгосрочную перспективу рыночной активности: средневзвешенную по объему цену, обнуляемую в начале каждой новой торговой недели. В отличие от более простых скользящих средних, VWAP учитывает объем непосредственно при расчете, придавая большее значение ценовым уровням, на которых происходили значительные торговые операции. Это делает его исключительно ценным инструментом для определения истинной справедливой стоимости актива за всю торговую неделю.

Этот индикатор точно рассчитывает кумулятивную сумму (Цена * Объем), деленную на кумулятивный объем за каждую неделю, автоматически сбрасывая значение с началом каждой новой недельной торговой сессии. Он строит четкую линию прямо на вашем графике, предлагая легкое визуальное представление того, где большая часть объема торгов за неделю произошла относительно цены.

Зачем включать Weekly VWAP в свою стратегию?

Определение справедливой стоимости за неделю: Получите представление о средней цене, по которой торговался актив, с поправкой на объем, обеспечивая четкий ориентир для общего настроения в течение недели.

Стратегический позиционный анализ: Многие профессиональные трейдеры используют VWAP в качестве ключевого ориентира для позиций на более высоких таймфреймах. Цена, постоянно торгующаяся выше недельного VWAP, может сигнализировать об устойчивом бычьем импульсе, в то время как цена ниже может указывать на устойчивый медвежий контроль. Это дает критически важную информацию для стратегического входа, выхода и управления позициями.

Подтверждение силы тренда: Используйте Weekly VWAP для подтверждения силы недельного тренда. При сильном тренде цена часто сохраняет свою траекторию относительно недельного VWAP.

Наглядное визуальное представление: Несмотря на сложный расчет, Weekly VWAP отображается на графике в виде одной четкой линии, обеспечивая чистоту и целенаправленность анализа.

Ключевые особенности данного исходного кода:

Недельный сброс: Расчет VWAP автоматически сбрасывается в начале каждой новой торговой недели, обеспечивая свежий и актуальный взгляд на еженедельную рыночную активность.

Точный расчет: Используются стандартные функции MQL5 для точного расчета типичной цены и объема, что обеспечивает достоверность данных.

Чистое построение графиков: Представляет четкую линию на графике для мгновенного визуального понимания.

Открытый исходный код: Предоставляется полный исходный код MQL5, что обеспечивает прозрачность, способствует обучению и позволяет трейдерскому сообществу дорабатывать его.







