Месячный VWAP: Ваш компас для долгосрочного направления рынка

Monthly VWAP (Volume Weighted Average Price) - это сложный пользовательский индикатор, тщательно разработанный для предоставления трейдерам высокоуровневой и долгосрочной перспективы рыночной активности: средневзвешенная по объему цена, которая старательно пересчитывается в начале каждого нового торгового месяца. В отличие от простых скользящих средних, VWAP изначально учитывает объем при расчете, придавая большее значение ценовым уровням, на которых сходится значительный торговый интерес. Это делает его исключительно мощным инструментом для определения истинной справедливой стоимости актива на длительном месячном временном интервале.

Этот индикатор точно рассчитывает кумулятивную сумму (Цена * Объем), деленную на кумулятивный объем за каждый календарный месяц, автоматически возобновляя расчет с первого бара каждой новой месячной торговой сессии. Он строит четкую и ясную линию прямо на вашем графике, предлагая удобное визуальное представление того, где произошла основная часть месячного торгового объема по отношению к цене.

Почему месячный VWAP является краеугольным камнем долгосрочной стратегии?

Определение долгосрочной справедливой стоимости: Получите глубокое понимание средней цены, по которой торговался актив, взвешенной по объему, что позволяет определить надежный ориентир для преобладающих настроений в течение всего месяца.

Стратегическое позиционное планирование: Многие институциональные и долгосрочные трейдеры используют Monthly VWAP в качестве ключевой точки отсчета для управления крупными позициями. Цена, постоянно удерживающаяся выше месячного VWAP, может сигнализировать об устойчивой бычьей силе, в то время как устойчивая торговля ниже может указывать на постоянный медвежий контроль. Это дает критически важную информацию для стратегических входов и выходов, а также для надежного определения размера позиции.

Подтверждение макротренда: Используйте месячный VWAP для подтверждения основной силы и направления макротренда. При здоровых долгосрочных трендах цена часто предсказуемо взаимодействует с месячным VWAP.

Незамутненный долгосрочный взгляд: Несмотря на сложный расчет, Monthly VWAP представлен на вашем графике в виде единой, однозначной линии, что обеспечивает чистоту и целенаправленность вашего высокоуровневого анализа, свободного от краткосрочного шума.

Ключевые особенности данного исходного кода: