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Monthly VWAP - индикатор для MetaTrader 5
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Месячный VWAP: Ваш компас для долгосрочного направления рынка
Monthly VWAP (Volume Weighted Average Price) - это сложный пользовательский индикатор, тщательно разработанный для предоставления трейдерам высокоуровневой и долгосрочной перспективы рыночной активности: средневзвешенная по объему цена, которая старательно пересчитывается в начале каждого нового торгового месяца. В отличие от простых скользящих средних, VWAP изначально учитывает объем при расчете, придавая большее значение ценовым уровням, на которых сходится значительный торговый интерес. Это делает его исключительно мощным инструментом для определения истинной справедливой стоимости актива на длительном месячном временном интервале.
Этот индикатор точно рассчитывает кумулятивную сумму (Цена * Объем), деленную на кумулятивный объем за каждый календарный месяц, автоматически возобновляя расчет с первого бара каждой новой месячной торговой сессии. Он строит четкую и ясную линию прямо на вашем графике, предлагая удобное визуальное представление того, где произошла основная часть месячного торгового объема по отношению к цене.
Почему месячный VWAP является краеугольным камнем долгосрочной стратегии?
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Определение долгосрочной справедливой стоимости: Получите глубокое понимание средней цены, по которой торговался актив, взвешенной по объему, что позволяет определить надежный ориентир для преобладающих настроений в течение всего месяца.
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Стратегическое позиционное планирование: Многие институциональные и долгосрочные трейдеры используют Monthly VWAP в качестве ключевой точки отсчета для управления крупными позициями. Цена, постоянно удерживающаяся выше месячного VWAP, может сигнализировать об устойчивой бычьей силе, в то время как устойчивая торговля ниже может указывать на постоянный медвежий контроль. Это дает критически важную информацию для стратегических входов и выходов, а также для надежного определения размера позиции.
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Подтверждение макротренда: Используйте месячный VWAP для подтверждения основной силы и направления макротренда. При здоровых долгосрочных трендах цена часто предсказуемо взаимодействует с месячным VWAP.
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Незамутненный долгосрочный взгляд: Несмотря на сложный расчет, Monthly VWAP представлен на вашем графике в виде единой, однозначной линии, что обеспечивает чистоту и целенаправленность вашего высокоуровневого анализа, свободного от краткосрочного шума.
Ключевые особенности данного исходного кода:
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Ежемесячный сброс: Расчет VWAP автоматически сбрасывается в начале каждого нового торгового месяца, обеспечивая свежий и очень актуальный взгляд на долгосрочную рыночную активность.
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Точный расчет: Используются стандартные функции MQL5 для точного вычисления типичной цены и объема, что обеспечивает надежность и прочность данных.
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Четкая визуализация графиков: Представляет четкую линию на графике для мгновенного визуального понимания, повышая ясность анализа.
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Открытый исходный код: Предоставляется полный исходный код MQL5, что способствует прозрачности, обучению и дальнейшей доработке силами трейдерского сообщества.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/61098
Set Auto TP and SL: Функция "Set Auto TP and SL" (Take Profit и Stop Loss) - важнейший инструмент любой торговой стратегии, предназначенный для автоматизации управления риском и вознаграждением. Она позволяет трейдерам определять фиксированные ценовые уровни, на которых сделка должна быть автоматически закрыта для обеспечения прибыли (TP) или ограничения убытков (SL), устраняя необходимость постоянного ручного контроля. Когда эта функция включена, каждая открытая вами позиция будет автоматически включать предопределенные уровни Take Profit и Stop Loss на основе ваших пользовательских параметров, таких как определенное количество пунктов, процент от баланса или технические уровни. Это не только экономит время, но и гарантирует, что ваши сделки будут защищены от внезапных движений рынка и принятия эмоциональных решений.Symbol Swap Panel Utility
Панель смены символов: Легко переключайте активный символ на вашем графике, одновременно добавляя новый символ в Market Watch. Этот инструмент обеспечивает беспрепятственную интеграцию и доступ к рыночным данным в режиме реального времени, оптимизируя ваш торговый процесс.
Weekly VWAP (Volume Weighted Average Price) - это мощный MQL5-индикатор, который рассчитывает и отображает средневзвешенную цену за каждую торговую неделю. Это важный инструмент для определения еженедельной справедливой стоимости и понимания базовых настроений на более длительном временном интервале.Daily VWAP
Daily VWAP (Volume Weighted Average Price) - это простой, но мощный индикатор, который рассчитывает и отображает средневзвешенную по объему цену за каждый торговый день. Идеально подходит для определения внутридневной справедливой стоимости и поддержки ваших ежедневных торговых решений.