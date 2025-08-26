질량 지수 - 질량 지수. 이 지수는 투샤르 찬데와 도널드 도시에 의해 대중화되었습니다. 지난 25개 기간(보통 마지막 25개 기간) 동안 일봉(고점-저점)의 지수 평활 이동 평균을 합산하여 계산합니다. 이 지수의 목적은 최고가와 최저가 사이의 평균 범위가 좁아지는(넓어지는) 정도를 측정하여 추세 반전을 식별하는 것입니다. 이 범위가 확장되면 질량 지수는 증가하고, 축소되면 질량 지수는 감소합니다.

지수이동평균(예: 기간 9)은 매수(매도) 신호를 식별하는 데 사용됩니다. 질량 지수는 추세 반전을 예측하기 때문에 이동 평균이 하락 추세를 나타내면 롱 포지션을, 이동 평균이 상승 추세를 나타내면 숏 포지션을 오픈합니다.

이 지표에서는 지표 평균을 변경할 수 있습니다:

SMA - 단순이동평균; EMA - 지수이동평균; SMMA - 평활 이동 평균; LWMA - 선형 가중 이동 평균; JJMA - JMA 적응 평균; JurX - 초선형 평균; ParMA - 파라볼릭 평균; T3 - 틸슨 다중 지수 평활; VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화; AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.

위상 유형 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 위상입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.