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Индикаторы

iMy - индикатор для MetaTrader 5

Renat Akhtyamov
Renat Akhtyamov

Renat Akhtyamov

4 (4)
2 кода 28 тем 23407 комментариев
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Просмотров:
4120
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реализация в виде индикатора, без планируемых модернизаций прикладывается.

То есть наблюдаем пробой синей линии телом свечи.


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    Индикатор написан по просьбе по просьбе на форуме.