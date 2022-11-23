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Индикаторы

The Roofing Filter - индикатор для MetaTrader 5

John Ehlers
Опубликовал:
Andrei Novichkov
Andrei Novichkov

Andrei Novichkov

4.7 (24)
Разработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
18 продуктов 19 статей 42 кода 408 комментариев
Просмотров:
3251
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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"The Roofing Filter Indicator" был создан John Ehlers и опубликован в "Cycle Analytics for Traders" pg. 80 - 82.

Когда индикатор пересекает сигнальную линию синего цвета снизу вверх, это краткосрочный восходящий тренд, сверху вниз -  это краткосрочный нисходящий тренд. Покупайте, когда линия индикатора становится зеленой, и продавайте, когда линия индикатора становится красной.


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