"The Roofing Filter Indicator" был создан John Ehlers и опубликован в "Cycle Analytics for Traders" pg. 80 - 82.

Когда индикатор пересекает сигнальную линию синего цвета снизу вверх, это краткосрочный восходящий тренд, сверху вниз - это краткосрочный нисходящий тренд. Покупайте, когда линия индикатора становится зеленой, и продавайте, когда линия индикатора становится красной.