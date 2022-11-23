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The Roofing Filter - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Andrei NovichkovРазработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
- Просмотров:
- 3251
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"The Roofing Filter Indicator" был создан John Ehlers и опубликован в "Cycle Analytics for Traders" pg. 80 - 82.
Когда индикатор пересекает сигнальную линию синего цвета снизу вверх, это краткосрочный восходящий тренд, сверху вниз - это краткосрочный нисходящий тренд. Покупайте, когда линия индикатора становится зеленой, и продавайте, когда линия индикатора становится красной.
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