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Indicators Create - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1755
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Что это за файл?

В файл советника я собрал заготовки для создания индикаторов в Ваших советниках. Файл содержит названия и обозначение хендлов индикатора, входные параметры для индикатора и блок проверки корректности создания хендла.

Пример работы:

создаётся советник, в котором необходимо использовать индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI). Создаётся болванка советника стандартно - через меню Файл - Новый. После этого методом копировать и вставить из 'Indicators Create' копируется строка с объявлением переменной для создания хендла индикатора. Затем в 'Indicators Create' при помощи поиска находится блок относящийся к RSI и поочерёдно копируются сначала входные параметры и блок проверки корректности создания индикатора.

Indicators Create


    Close All if Take Profit activation Close All if Take Profit activation

    Закрывает все позиции и удаляет все отложенные ордера, если сработал Take Profit

    RSI Arrow Out of Zone EA RSI Arrow Out of Zone EA

    Торговая стратегия на основе сигналов пользовательского индикатора 'RSI Arrow Out of Zone EA'

    Close Delete By Loss Or Profit Close Delete By Loss Or Profit

    Закрытие всех позиций и удаление отложенных ордеров

    RSI Arrow Out of Zone EA 2 RSI Arrow Out of Zone EA 2

    Модификация первой версии 'RSI Arrow Out of Zone EA'