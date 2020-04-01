Что это за файл?



В файл советника я собрал заготовки для создания индикаторов в Ваших советниках. Файл содержит названия и обозначение хендлов индикатора, входные параметры для индикатора и блок проверки корректности создания хендла.

Пример работы:

создаётся советник, в котором необходимо использовать индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI). Создаётся болванка советника стандартно - через меню Файл - Новый. После этого методом копировать и вставить из 'Indicators Create' копируется строка с объявлением переменной для создания хендла индикатора. Затем в 'Indicators Create' при помощи поиска находится блок относящийся к RSI и поочерёдно копируются сначала входные параметры и блок проверки корректности создания индикатора.







