Ценовая метка, располагающаяся справа от цены, параметры которой можно варьировать.

Входные параметры индикатора:

input string SirName= "Price" ; input PriceMode Price=BID; input uint Digits_= 0 ; input color Color_= clrMagenta ; input uint FontSize = 2 ; input int Shift = 10 ;

Рис.1. Индикатор Price