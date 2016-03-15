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Индикаторы

Price - индикатор для MetaTrader 4

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
4330
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Ценовая метка, располагающаяся справа от цены, параметры которой можно варьировать.

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="Price";               //Первая часть имени графических объектов
input PriceMode Price=BID;                   //способ определения цены
input uint  Digits_=0;                       //разряд округления
input color  Color_= clrMagenta;             //цвет цены
input uint FontSize = 2;                     //размер ценовых меток
input int  Shift = 10;                       //Сдвиг ценовых меток по горизонтали в барах

Рис.1. Индикатор Price

Рис.1. Индикатор Price

StopLossPercent StopLossPercent

Фиксирует убыток.

CCI_Chart CCI_Chart

Индикатор CCI в основном окне графика.

CCI_smoothed CCI_smoothed

Сглаженный индикатор CCI.

CCIMA_smoothed CCIMA_smoothed

Сглаженный индикатор CCI относительно индикатора MA.