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Indicators saver - скрипт для MetaTrader 4

Aliaksandr Hryshyn
Aliaksandr Hryshyn

Aliaksandr Hryshyn

4 (4)
5 продуктов 6 кодов 21 тема 1357 комментариев
| Russian English
Просмотров:
3405
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт сохраняет значения Time, Open, High, Low, Close, Volume и стандартных индикаторов. Также можно сохранять некоторые производные от Time, такие как день недели, час и минута. Что именно сохраняется, можно выбрать.

Параметры:
  • Begin after - пропустить заданное количество баров, необходимо для пропуска некорректных данных;
  • Number of records(0-All) - количество сохраняемых образцов, если равно нулю, то сохраняется всё
  • Number of digits after decimal point - количество знаков после запятой для вещественных чисел, не влияет на значения Open, High, Low, Close;
  • The method of averaging - метод сглаживания ценовых серий, используется многими индикаторами, устанавливается одно значение для них
  • The price used - тип цены, используется многими индикаторами, устанавливается одно значение для них
  • Averaging period - период усреднения, используется многими индикаторами, устанавливается одно значение для них
  • ... (Время и цены)
  • ... (Индикаторы и их параметры)

Для большего количества данных, котировки можно загружать с сервера, возможно, не у всех брокеров архивные котировки соответствуют рыночным. В меню 'Сервис', далее 'Архив котировок', выбираем что необходимо и жмём 'Загрузить'.

Шаблон советника по одному индикатору Шаблон советника по одному индикатору

Пример простого советника по двум скользящим средним. Ордер всегда в рынке, по сигналу открываем, по противоположному переворачиваем.

Функция отправки ордера Функция отправки ордера

Пример функции отправки ордера с проверкой свободной маржи перед открытием и выбором варианта открытия (открытие и последующая модификация стопов, сразу открытие со стопами).

ForceUSD ForceUSD

Изменение цены доллара.

ForceUSD_Chart ForceUSD_Chart

Изменение цены доллара в основном окне графика.