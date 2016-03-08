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Indicators saver - скрипт для MetaTrader 4
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Скрипт сохраняет значения Time, Open, High, Low, Close, Volume и стандартных индикаторов. Также можно сохранять некоторые производные от Time, такие как день недели, час и минута. Что именно сохраняется, можно выбрать.Параметры:
- Begin after - пропустить заданное количество баров, необходимо для пропуска некорректных данных;
- Number of records(0-All) - количество сохраняемых образцов, если равно нулю, то сохраняется всё
- Number of digits after decimal point - количество знаков после запятой для вещественных чисел, не влияет на значения Open, High, Low, Close;
- The method of averaging - метод сглаживания ценовых серий, используется многими индикаторами, устанавливается одно значение для них
- The price used - тип цены, используется многими индикаторами, устанавливается одно значение для них
- Averaging period - период усреднения, используется многими индикаторами, устанавливается одно значение для них
- ... (Время и цены)
- ... (Индикаторы и их параметры)
Для большего количества данных, котировки можно загружать с сервера, возможно, не у всех брокеров архивные котировки соответствуют рыночным. В меню 'Сервис', далее 'Архив котировок', выбираем что необходимо и жмём 'Загрузить'.
Пример простого советника по двум скользящим средним. Ордер всегда в рынке, по сигналу открываем, по противоположному переворачиваем.Функция отправки ордера
Пример функции отправки ордера с проверкой свободной маржи перед открытием и выбором варианта открытия (открытие и последующая модификация стопов, сразу открытие со стопами).
Изменение цены доллара.ForceUSD_Chart
Изменение цены доллара в основном окне графика.