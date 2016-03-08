Скрипт сохраняет значения Time, Open, High, Low, Close, Volume и стандартных индикаторов. Также можно сохранять некоторые производные от Time, такие как день недели, час и минута. Что именно сохраняется, можно выбрать.

Begin after - пропустить заданное количество баров, необходимо для пропуска некорректных данных;

- пропустить заданное количество баров, необходимо для пропуска некорректных данных; Number of records(0-All) - количество сохраняемых образцов, если равно нулю, то сохраняется всё

- количество сохраняемых образцов, если равно нулю, то сохраняется всё Number of digits after decimal point - количество знаков после запятой для вещественных чисел, не влияет на значения Open, High, Low, Close;

- количество знаков после запятой для вещественных чисел, не влияет на значения Open, High, Low, Close; The method of averaging - метод сглаживания ценовых серий, используется многими индикаторами, устанавливается одно значение для них

- метод сглаживания ценовых серий, используется многими индикаторами, устанавливается одно значение для них The price used - тип цены, используется многими индикаторами, устанавливается одно значение для них

- тип цены, используется многими индикаторами, устанавливается одно значение для них Averaging period - период усреднения, используется многими индикаторами, устанавливается одно значение для них

- период усреднения, используется многими индикаторами, устанавливается одно значение для них ... (Время и цены)

... (Индикаторы и их параметры)

Параметры:

Для большего количества данных, котировки можно загружать с сервера, возможно, не у всех брокеров архивные котировки соответствуют рыночным. В меню 'Сервис', далее 'Архив котировок', выбираем что необходимо и жмём 'Загрузить'.