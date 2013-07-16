Версия 1.01 - Исправлен баг с обновление отображения объемов на минутном графике. Исправления по крешлогам.



Добавил архив experts.zip в нем запакован полный комплект торговой системы CME_FUTURES_VOLUME/CME_FUTURES_SAVER/CME_FUTURES_DOWNLOAD Все разложено по стандартным папкам терминала. Архив нужно распаковать в корневую папку вашего терминала. После чего перезапустить терминал, для того что бы произошла перекомпиляция. В архиве в папке "config" находится ".crv" файл демо сервера на котором вы можете получать онлайн данные бесплатно.



Индикатор CME_FUTURES_VOLUME позволяет просмотреть таблицу Time&Sales валютных фьючерсов СМЕ. Это основной элемент фьючерсного комплекта.

Так же в него входят : Скрипт для закачки истории из репозитория CME_FUTURES_DOWNLOAD , и не торгующий советник CME_FUTURES_SAVER который собирает котировки по данным

Индикатор находится в отдельном окне графика терминала. В нем он показывает общий проторгованный объем валютных фьючерсов СМЕ. Отдельно на продажу, покупку и дельту

инструментам и пишущий из в файлы в режиме реального времени.

(разность между ними). В основном окне графика индикатор показывает таблицу Time&Sales валютных фьючерсов СМЕ, обновляя ее в режиме реального времени.



Таблица T&S имеет два режима отображения : объемы и дельта - в этом режиме в таблице показывается разность между проторгованными объемами по каждому ценовому кластеру.

Ценовой кластер представляет из диапазон цен в масштабе графика терминала, все объемы попадающие в этот диапазон суммируются и выводятся в таблицу. Таким образом при изменении масштаба и таймфрейма графика терминала, таблица будет перестраиваться автоматически.

Формат хранения данных : данные в файле хранятся в формате цена\объем отдельно для каждой минутной свечи, и при перестройке графика автоматически суммируются для нужного диапазона цен и таймфрема. Таким образом мы имеем наилучшую детализацию которую способен отобразит терминал МТ4.

Пользовательские переменные индикатора CME_FUTURES_VOLUME :



Show_Volumes_or_Delta : в режиме true в таблице будут отобразятся проторгованные объемы, если установить этот флаг в false то отображается дельта объемов по каждому кластеру таблицы. SelectMarketDeptBar : в режиме false в таблице будут отображаться данные которые поступают в терминал в режиме реального времени (текущая свеча). Эти данные доступны для пользователей подключенных к торговому серверу предоставляющие такие данные. В режиме true на основном графике появляется вертикальная указательная линия. Перемещая ее вы выбираете свечу на истории данные об проторгованных объемах вы хотите просмотреть в таблице T&S. Эта возможность открыта для всех пользователей МТ4 любого брокера. В этом случае вы должны предварительно закачать историю при помощи скрипта CME_FUTURES_DOWNLOAD .



ShowLevels_of_Breakdown : если вы хотите подсветить на графике бары объем которых превышает определенный порог, то установите эту переменную в режим true. В этом режиме в окне индикатора появляются две горизонтальные линии перемещая которые вы устанавливаете порог объема отдельно для short и long. Свечи которые пробьют эти линии будут подсвечены на основном графике круглыми маркерами. Размер и цвет которых будет отображать направление и процент превышения установленного вами порога предельного объема.

В данный момент мы поставляем котировки по таким инструментам : fAUDUSD,fCADUSD,fCHFUSD,fEURUSD,fEURGBP,fEURJPY,fGBPUSD,fNZDUSD,fUSDJPY,fUSDCAD,fUSDCHF = склейка фьючерсов

f6EM3,f6EU3,f6EZ3 = ближний\дальние контракты по fEURUSD. В наличии есть котировки по 41 валютному фьючерсу СМЕ (поставляются по отдельному запросу(договору)).