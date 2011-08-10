Ставь лайки и следи за новостями
Захват рынка_v5_01 - эксперт для MetaTrader 4
Этот советник я написал на заказ для проверки моей идеи ТС.
Описание ТС советника :
Выставляются отложники по обе стороны цены – таким образом: На расстояние шаг сетки выставить 2 отложника – если вверх,то Бай стоп и на спред ниже Селл лимит. Если вниз, то Бай лимит и ниже на спред Селл стоп.
Лот фиксированный, при увеличении эквити на заданное значение %, советник закрывает заданное в настройках количество убыточных позиций. Если к первоначальному балансу приростает заданное количество прибыли в %, то кроет все имеющиеся убыточные позиции. Если к эквити приростает прибыль – заданное количество %, то советник закрывает заданное количество убыточных позиций.
В настройке советника можно выставить заданное количество отложников которые должны быть выставлены по обе стороны цены.
Суть этой ТС такова: Берем рабочий диапазон в пределах исторических Максимума и Минимума. Например 2000 пунктов и рассчитываем например наш шаг сетки составит 100 пунктов, значит в наш рабочий диапазон поместится 20 коридоров или 20 уровне. И на каждом уровне будет по 2 разнонаправленных ордера.
на скрине ниже видно:
Дневка - видно что 1,5 года цена в диапазоне ~2600 пунктов. Этот диапазон цена протестировала почти 3 раза. Кстати, там 2 малых и 2 серьезных тренда.
Высчитать ожидаемый минус из этого диапазона и подобрать достаточное депо, которое выдержит ожидаемый минус - это первое что мы можем легко сделать. Второе: это вопрос теста - откупит ли ТС за 1,5 года запланированный минус и удвоит ли Эквити.
Первоначальный План этой ТС:
- Хапаем Минус (сознательно раcсчитываем получить незафиксированный убыток на заданный диапазон захвата рынка).
- Выкупаем Средства ( удвоение ).
- Откупаем Минус.
- Умножаем Чистую Прибыль.
- Цикл Повторяется
Вся эта ТС опирается на статистику, что большую часть времени = 70 - 80 % рынок блуждает во Флэте.
Хотя если на график за несколько лет посмотреть, то я например тоже вижу флэт - только увеличенный во много раз.
