Внимание – данный советник предназначен только для тестирования,а не для реальной торговли.

Этот советник я написал на заказ для проверки моей идеи ТС.

Описание ТС советника :



Выставляются отложники по обе стороны цены – таким образом: На расстояние шаг сетки выставить 2 отложника – если вверх,то Бай стоп и на спред ниже Селл лимит. Если вниз, то Бай лимит и ниже на спред Селл стоп.

Лот фиксированный, при увеличении эквити на заданное значение %, советник закрывает заданное в настройках количество убыточных позиций. Если к первоначальному балансу приростает заданное количество прибыли в %, то кроет все имеющиеся убыточные позиции. Если к эквити приростает прибыль – заданное количество %, то советник закрывает заданное количество убыточных позиций.

В настройке советника можно выставить заданное количество отложников которые должны быть выставлены по обе стороны цены.

Суть этой ТС такова: Берем рабочий диапазон в пределах исторических Максимума и Минимума. Например 2000 пунктов и рассчитываем например наш шаг сетки составит 100 пунктов, значит в наш рабочий диапазон поместится 20 коридоров или 20 уровне. И на каждом уровне будет по 2 разнонаправленных ордера.

на скрине ниже видно:





Дневка - видно что 1,5 года цена в диапазоне ~2600 пунктов. Этот диапазон цена протестировала почти 3 раза. Кстати, там 2 малых и 2 серьезных тренда.

Высчитать ожидаемый минус из этого диапазона и подобрать достаточное депо, которое выдержит ожидаемый минус - это первое что мы можем легко сделать. Второе: это вопрос теста - откупит ли ТС за 1,5 года запланированный минус и удвоит ли Эквити.

Первоначальный План этой ТС:

Хапаем Минус (сознательно раcсчитываем получить незафиксированный убыток на заданный диапазон захвата рынка). Выкупаем Средства ( удвоение ). Откупаем Минус. Умножаем Чистую Прибыль. Цикл Повторяется

Вся эта ТС опирается на статистику, что большую часть времени = 70 - 80 % рынок блуждает во Флэте.

Хотя если на график за несколько лет посмотреть, то я например тоже вижу флэт - только увеличенный во много раз.




