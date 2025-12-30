Волновой анализ рынка за 30.12.2025 BTCUSD

BTCUSD: BUY 90350, SL 89500, TP 100000

Цену зажали в узком ценовом диапазоне. Каждая попытка вырасти сталкивается с серьезным сопротивлением, что приводит к тому, что цена откатывается назад к исходной точке роста. Вероятно этот год так и завершится в на текущих ценовых значениях.

При этом, ситуация выглядит привлекательно для покупок. Обусловлено это тем, что ранее, вероятно, завершилось развитие нисходящего импульса, в котором волна (v) получилась усеченной. Это признак силы покупателей. Но если цена в ближайшее время не вырастет, то мы можем увидить снижение и тогда волна (v) образуется полноценной.

Заключать сделки на покупку в этой ситуации стоит на обновлении и закреплении цены выше 90300.

Инвестиционная идея: BUY 90350, SL 89500, TP 100000.





