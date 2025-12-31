Мои итоги 2025ого года​

Приветствую! Вот и настало время подвести итоги этого года — очень многообещающего и с огромным потенциалом.

Как видно по скриншоту









Я всадил в этом году 23500. Притом я под конец года загадал желание — сделать за 2 последних недели года сумму, кототорая бы превзошла мои потери за год и рынок услушал мои молитвы и дал такую возможность — золото хорошо походило в это время и можно было тупо хапнуть 30000 за 3 дня последней недели декабря, но я упустил эту возможность, хотя, конечно, незначительно прирастил депозит. Будет база для формирования прибылей колоссальных уже в Новом году.

Из особенностей этого года можно отметить безумный рост золота в начале этого года и после 22ого августа. Осень вышла просто колоссальной — рынок безудернжно рост и можно было зачерпнуть бабла столько, что это вынесло бы трейдера на вершины могущества финансового за считанные недели. Но опять же — много возможностей упустил. Хотя какие-то прибыли брал, но потом сливал всё. В итоге я сейчас стою там, где стою. Печально. Вот такие вот дела. Надеюсь следующий год будет ещё более ликвидным и ярким. Всех с праздником этого наступающего года Лошади. Надеюсь, что все мы поскачем на лихом Коне вдаль к просторам финансовой свободы! До Нового года!



