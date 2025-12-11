Вход в сделку при пробитии канала с дополнительным подтверждением

Точные входы в сделку - залог успешности торговой системы.



Отточенные точки входа — это не просто технический инструмент, это ваш творческий процесс в мире финансов. Каждый точный вход подобен уверенному шагу архитектора, который закладывает прочный и надежный фундамент для будущего здания — вашего капитала. Это искусство превращать рыночный шум в четкую симфонию возможностей, где вы — дирижер, а не случайный слушатель. Когда вы владеете этим мастерством, каждая сделка становится осознанным и энергичным действием, наполненным ясностью и уверенностью в завтрашнем дне. Точка входа + Торговая идея = Полноценная торговая система

Вам потребуются точные входы даже если вы инвестор. Иначе вы слишком часто будете ловить "Падающие кинжалы". Или просто упускать большую часть прибыли.





Предлагаю вашему вниманию простую но очень прибыльную точку входа в позицию.

Вход осуществляется при помощи канала из двух скользящих средних. Цена касается нижней границы канала, а затем закрывается выше верхней границы. После этого мы устанавливаем отложной стоп ордер на расстоянии от максимума бара (закрывшегося выше канала);

Чтобы отфильтровать направления, добавим трендовый индикатор. Используйте ваш самый эффективный трендовый индикатор.

Закрытие и контроль позиции: будем использовать STOP LOSS, TAKE PROFIT, TRAILING STOP. Все значения в процентах от текущей цены символа. Отложные ордера держим 1 час.

Торговая система протестирована на XAUUSD, H1.

Параметры для индикатора. Все параметры базовые для скользящих средних и при желание вы можете собрать такой же канал из любого усредняющего индикатора.

input group "---=MA SETTING=---" input Smooth_Method MA_Method1 = MODE_T3; input int Length1 = 24 ; input Smooth_Method MA_Method2 = MODE_T3; input int Length2 = 24 ; input ARROW_MODE PaintArrow = 7 ; input Applied_price_ MA_Price1 = PRICE_HIGH_; input int Phase1 = 15 ; input int Shift1 = 1 ; input Applied_price_ MA_Price2 = PRICE_LOW_; input int Phase2 = 15 ; input int Shift2 = 1 ; input CHANNEL_WIGHT_MODE ChannelMode = 1 ; input double ChannelWidth = 1 ;

Параметры индикатора "AceTrend": готовый встроенный набор для XAUUSD H1.





Система показывает хорошую прибыль и маленькую просадку. На скриншоте показаны примеры сделок по системе. Но точка входа в сделку - основа и применять её можно совершенно разными способами.







