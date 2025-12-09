Волновой анализ рынка за 09.12.2025 #NQ100

#NQ100: BUY 25850, SL 25510, TP 27500

Характер движения за прошедший торговый день никак не изменился. Значение индекса продолжает показывать пониженную волатильность, оставаясь в том же ценовом диапазоне.

Но если присмотреться, то можно заметить слабую восходящую динамику, хотя это ни о чем не говорит. Рассматриваемый индекс в ожидании новостей, сдвинут дело с мертвой точки.

По-прежнему ожидается, что в конечном итоге мы увидим восходящее движение, которое приведет к завершению развития заключительной волны (v) восходящего импульса. Этот рост приведет к очередному обновлению исторического максимума, а вот когда он случится остается под вопросом.

В этой ситуации можно продолжать пробовать покупать или же ждать начала активности и действовать в соответствии с развивающимися на этот момент событиями.

Инвестиционная идея: BUY 25850, SL 25510, TP 27500.

