Trade Panel - виртуальный стоп лосс и тейк профит

Виртуальные стоп-лосс и тейк-профит: как скрыть стоп-лосс и тейк-профит от брокера?

Виртуальные стоп лосс и тейк профит - это ценовые уровни привязанные к ордеру (позиции). При касании ценой этих уровней, позиция будет закрыта. Виртуальные стопы выполняют те же функции, что и обычные стопы, они позволяют фиксировать убыток и прибыль.

Для чего нужны виртуальные стоп лосс и тейк профит?

Единственное предназначение виртуальных стоп лосс и тейк профит - это скрыть их от брокера. Брокер не видит виртуальные стоп лосс и тейк профит и поэтому не сможет их выбить манипулируя ценой.

Почему брокер не видит виртуальные стоп-лосс и тейк-профит?

Стоп лосс и тейк профит (назовем их реальными стоп лосс и тейк профит) хранятся на торговом сервере брокера, и исполняются так же торговым сервером. Соответственно брокеру известны расположение стоп лосс и тейк профита. Виртуальные стоп лосс и тейк профит хранятся в TradePanel, и исполняются TradePanel. TradePanel сама следит за текущей ценой, и если цена коснется виртуального стоп лосс и тейк профит TradePanel сама закроет позицию.

Как открыть ордер или позицию с Виртуальным Стоп лоссом и Тейк профитом?

1️⃣ Включите галочку для параметра Виртуальные Стоп лосс и Тейк профит,

2️⃣ Откройте ордер или позицию.

Как редактировать виртуальные стоп лосс и тейк профит?

1️⃣ Используйте линии виртуальные стоп лосс и тейк профит:

✅ Переместите линию для изменении цены виртуального стоп лосс или тейк профита,

✅ Удалите линию для удаления виртуального стоп лосс или тейк профита,

2️⃣ Или используйте Панель управления ордером:

Как установить виртуальные стоп лосс и тейк профит всех позиций на один ценовой уровень?

1️⃣ Включите галочку «Виртуальный SL и TP».

2️⃣ Нажмите кнопку «Sell SL TP», «Buy SL TP» или «All SL TP» (в зависимости от типов позиций, к которым вы хотите применить эту функцию),

3️⃣ Переместите появившийся на графике метку на нужную цену,

4️⃣ Нажмите кнопку «Изменить».

✅ Для удаления виртуальных Стоп лосс и Тейк профит у всех позиций нажмите кнопку «All SL TP = 0».

Как установить виртуальный Stop Loss на уровне безубыточности каждой позиции?

1️⃣ Включите галочку «Виртуальный SL и TP».

2️⃣ Введите дистанцию между ценой открытия позиции и ценой, на которую будет установлен виртуальный стоп лосс или оставьте его равной 0,

3️⃣ Нажмите кнопку «Безубыток»,