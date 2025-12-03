Фунт к евро: прогноз курса фунта к евро на 2026 год

Британский фунт к евро находится под пристальным вниманием ведущих мировых финансовых институтов. Несмотря на краткосрочные позитивные сигналы, большинство аналитиков сходятся во мнении, что фундаментальные проблемы и переоцененность валюты могут привести к ее ослаблению в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Deutsche Bank: Фунт переоценен, ожидается снижение к паритету

Deutsche Bank выражает обеспокоенность текущим уровнем фунта стерлингов, считая его переоцененным. По оценкам паритета покупательной способности, курс GBP/EUR должен находиться значительно ближе к паритету (1:1). Банк подчеркивает, что для поддержания своей стоимости на мировых рынках фунту необходимы позитивные фундаментальные сдвиги. Напротив, любое усиление опасений относительно экономических показателей Великобритании, особенно в свете дефицита текущего счета, будет способствовать его ослаблению. Deutsche Bank прогнозирует, что сомнения на рынке сохранятся, и пара GBP/EUR может снизиться до 1,11 к концу 2026 года, а затем упасть до 1,0870 в следующем году.

JP Morgan: Краткосрочный оптимизм, но с последующим разворотом

JP Morgan предлагает более оптимистичный взгляд на первую половину следующего года. Банк ожидает, что фунт может значительно укрепиться, а курс GBP/EUR вырастет до 1,1765 к середине года. Этот краткосрочный подъем может быть обусловлен значительным сокращением коротких позиций после публикации бюджета. Однако, во второй половине года JP Morgan прогнозирует разворот тренда, и к концу следующего года курс GBP/EUR снизится до 1,1365.

Goldman Sachs: Слабые фундаментальные показатели сдерживают рост

Goldman Sachs придерживается более консервативной позиции, указывая на слабые фундаментальные показатели Великобритании как на фактор, сдерживающий рост переоцененного фунта. Банк сохраняет свой прогноз по паре GBP/EUR на 12 месяцев на уровне 1,11. Несмотря на то, что бюджет был воспринят рынком как близкий к ожиданиям, Goldman Sachs отмечает, что опасения перед его публикацией привели к закрытию коротких позиций, что временно поддержало фунт.

MUFG: Бюджетные риски и целевая цена 1,1240

MUFG также акцентирует внимание на бюджетных рисках, сохраняя свою целевую цену по паре GBP/EUR на уровне 1,1240.

Barclays: Ожидания по процентным ставкам и восстановление доверия

Barclays считает, что конечная ставка Банка Англии на уровне чуть менее 3,5% (включая возможное снижение на 25 базисных пунктов в декабре) является приемлемой, поскольку макроэкономические перспективы в рамках политики Банка существенно не изменились. Текущие ожидания рынков включают снижение ставки в декабре и еще одно снижение в апреле 2026 года. Barclays полагает, что совокупный спрос будет поддерживаться, а доверие может восстановиться по мере устранения неопределенности в отношении бюджета, что снизит «голубиные» настроения в отношении фунта.

Общий прогноз: Разница в процентных ставках и приближение к паритету

В целом, аналитики ожидают, что в ближайшей перспективе пара EUR/GBP приблизится к уровню, отражающему разницу в процентных ставках между еврозоной и Великобританией, что составляет около 0,86. В пересчете на GBP/EUR это соответствует показателю 1,1630.

Выводы:

Рынок фунта стерлингов находится в состоянии неопределенности. В то время как краткосрочные факторы, такие как сокращение коротких позиций после бюджета, могут привести к временному укреплению, долгосрочные перспективы остаются под вопросом из-за фундаментальных экономических проблем Великобритании. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что фунт переоценен и ожидает его ослабления по отношению к евро в среднесрочной и долгосрочной перспективе, с прогнозами, приближающимися к паритету. Инвесторам следует внимательно следить за экономическими показателями Великобритании и заявлениями Банка Англии для принятия обоснованных решений.

