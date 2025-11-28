Всегда иди до конца!
Всегда иди до конца!

28 ноября 2025, 10:40
Mikhail Sergeev
Эксперт GoldBaron открыл позицию на покупку. И сразу после входа в сильный минус. Обидно! Не очень хочется уходить на выходные с убытком.

Я возлагаю большие надежды на этот челлендж и от этого в двойне не приятно. Но огромным плюсом эксперта является 100% устойчивость к тильту. Нужно просто иметь смелость держать яйца в руках и не лезть этими руками помогать советнику.




Первое правило системной торговли Михаила Сергеева: 

  • Создаёшь систему - думай, переживай и волнуйся.
  • Определяешь точки остановки работы по системе - думай, переживай и волнуйся.
  • Запустил торговую систему - иди до конца! Не бойся! Не проси! Не переживай. Не думай! Жди либо точки остановки, либо нового максимума.


Лучше просадить депозит в бою, чем обоссаться и потом наблюдать свою успешную систему которую ты предал!!!