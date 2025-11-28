Всегда иди до конца!

Эксперт GoldBaron открыл позицию на покупку. И сразу после входа в сильный минус. Обидно! Не очень хочется уходить на выходные с убытком.

Я возлагаю большие надежды на этот челлендж и от этого в двойне не приятно. Но огромным плюсом эксперта является 100% устойчивость к тильту. Нужно просто иметь смелость держать яйца в руках и не лезть этими руками помогать советнику.









Первое правило системной торговли Михаила Сергеева:

Создаёшь систему - думай, переживай и волнуйся.

Определяешь точки остановки работы по системе - думай, переживай и волнуйся.

Запустил торговую систему - иди до конца! Не бойся! Не проси! Не переживай. Не думай! Жди либо точки остановки, либо нового максимума.



