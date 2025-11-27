Панелька, рабочая

По личным делам несколько припозднил (о чём предупреждал), но вот панелька можно сказать что готова, можете брать.

выглядит довольно попугайно, но что поделать, я не дизайнер. Что вышло - ты вышло ;-)

сверху линия кнопок - валюта которую собираемся продавать. Текущий выбор подсвечивается голубым

под ней линия кнопок - валюта которую собираемся продавать. Текущий выбор выделен розовым

цифры рядом с кнопками это курсы валют к доллару. Динамически меняются и подкрашиваются, зелёным если цена на тике выросла, красным когда упала.

далее информация по балансу, думаю комментарии там излишни.

И наконец оборот (или эквити, кому как нравится называть) сделки. На скришоте 30 * 1000 usd, это эквивалент 0.3 лота USD (помним что 1 лот долларов это 100 000).

По возможности панелька предлагает 2 варианта исполнения: через кросс-пару или через два мажора.

Чтобы закрыть панель, надо закрыть окно нажав привычный крестик вверху или выгрузив скрипт.

Архивчик с исходниками и бинарем прикладываю, также на всякий случай приаттачил ATcl.mqh

Напоминаю - это скрипт, поэтому архив надо раскрывать в MQL5/Scripts (ATcl.mqh копировать в MQL5/Include/ATcl/ATcl.mqh соответственно)