Евро к доллару: прогноз на 2026 год от ведущих банков

В последнее время валютная пара EUR/USD (евро к доллару) находится в центре внимания финансовых аналитиков. Различные банки представляют свои прогнозы, которые, однако, не всегда совпадают, отражая сложность и многогранность факторов, влияющих на движение курса. В данной статье мы рассмотрим мнения ведущих финансовых институтов, таких как Danske Bank, Berenberg, UBS, Deutsche Bank и Credit Agricole, а также проанализируем ключевые драйверы, которые могут повлиять на пару в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Краткосрочные ожидания: Укрепление доллара и стагнация EUR/USD

Danske Bank прогнозирует укрепление доллара в ближайшей перспективе, даже несмотря на возможное снижение ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в декабре. По мнению банка, пара EUR/USD вряд ли сможет значительно продвинуться вперед в этот период. Это связано с ожиданием ограниченных чистых долларовых потерь в 2026 году, обусловленных дальнейшим повышением ставок ФРС и сохраняющимися опасениями по поводу доверия к институциональным инвесторам в США.

Credit Agricole также придерживается более осторожного взгляда на ближайшее будущее пары. Аналитики банка отмечают, что многие позитивные факторы для евро и негативные для доллара уже учтены в текущей цене. В связи с этим, они видят мало возможностей для дальнейшего роста EUR/USD в краткосрочной перспективе и сохраняют нейтральную позицию до конца 2025 года.

Среднесрочные перспективы: Потенциал роста евро и ослабление доллара

Несмотря на краткосрочные ожидания, большинство банков сходятся во мнении, что в среднесрочной перспективе евро имеет потенциал для укрепления по отношению к доллару.

Danske Bank, помимо краткосрочных прогнозов, ожидает, что повышенный спрос на активы еврозоны поддержит евро, и курс EUR/USD вырастет до 1,22 в течение 12 месяцев.

Berenberg подкрепляет этот взгляд, ссылаясь на показатели паритета покупательной способности (ППС). Эти показатели по-прежнему указывают на значительную переоцененность доллара по отношению к евро. По оценкам банка, справедливый курс EUR/USD находится ближе к 1,30.

UBS также ожидает некоторого ослабления доллара в 2026 году из-за снижения реальной доходности в США. Однако их прогноз роста пары EUR/USD составляет около 1,20 с двусторонними рисками. Конкретный прогноз UBS по паре EUR/USD на конец 2026 года – начало 2027 года – 1,20.

Deutsche Bank демонстрирует наиболее оптимистичный взгляд, ожидая значительного укрепления евро в течение следующих двух лет. Банк прогнозирует, что к концу 2026 года курс EUR/USD достигнет 1,25 по сравнению с текущим уровнем около 1,1560. В своем прогнозе Deutsche Bank выделяет несколько ключевых факторов, которые должны помочь евро преодолеть отметку в 1,20 в 2026 году:

Улучшение показателей глобального роста.

Циклическое восстановление экономики в Европе, во главе с Германией.

Возможность заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

Ключевые факторы, влияющие на EUR/USD:

Исходя из представленных прогнозов, можно выделить следующие основные факторы, которые будут определять динамику пары EUR/USD:

Денежно-кредитная политика ФРС и ЕЦБ: Решения по процентным ставкам, а также заявления представителей центральных банков относительно будущих мер, будут иметь первостепенное значение. Снижение ставок ФРС может ослабить доллар, в то время как сохранение высоких ставок или их дальнейшее повышение может поддержать его.

Решения по процентным ставкам, а также заявления представителей центральных банков относительно будущих мер, будут иметь первостепенное значение. Снижение ставок ФРС может ослабить доллар, в то время как сохранение высоких ставок или их дальнейшее повышение может поддержать его. Экономический рост: Различия в темпах экономического роста между США и еврозоной будут влиять на привлекательность активов в каждой из валютных зон. Улучшение экономических показателей в Европе может поддержать евро.

Различия в темпах экономического роста между США и еврозоной будут влиять на привлекательность активов в каждой из валютных зон. Улучшение экономических показателей в Европе может поддержать евро. Инфляция: Уровень инфляции в обеих экономиках будет влиять на решения центральных банков по ставкам.

Уровень инфляции в обеих экономиках будет влиять на решения центральных банков по ставкам. Геополитическая ситуация: События, связанные с конфликтом в Украине, могут оказывать существенное влияние на европейскую экономику и, соответственно, на курс евро. Мирное соглашение может стать значительным позитивным фактором для евро.

События, связанные с конфликтом в Украине, могут оказывать существенное влияние на европейскую экономику и, соответственно, на курс евро. Мирное соглашение может стать значительным позитивным фактором для евро. Доверие к институциональным инвесторам: Опасения по поводу доверия к американским институциональным инвесторам, упомянутые Danske Bank, могут оказать давление на доллар.

Опасения по поводу доверия к американским институциональным инвесторам, упомянутые Danske Bank, могут оказать давление на доллар. Паритет покупательной способности (ППС): Показатели ППС, указывающие на переоцененность доллара, могут служить долгосрочным ориентиром для коррекции курса.

Показатели ППС, указывающие на переоцененность доллара, могут служить долгосрочным ориентиром для коррекции курса. Спрос на активы: Повышенный спрос на активы еврозоны, как ожидается Danske Bank, будет поддерживать евро.

Выводы:

Анализ прогнозов ведущих банков показывает, что в ближайшей перспективе ожидается скорее стагнация или даже небольшое укрепление доллара, несмотря на возможные снижения ставок ФРС. Это связано с тем, что текущие цены уже отражают многие позитивные факторы для евро и негативные для доллара, а также с сохраняющимися опасениями относительно американской экономики.

Однако, в среднесрочной перспективе (12 месяцев и далее), большинство аналитиков склоняются к укреплению евро и ослаблению доллара. Прогнозы варьируются от 1,20 до 1,30 по паре EUR/USD ( евро к доллару) к концу 2026 года или началу 2027 года. Ключевыми драйверами этого движения должны стать улучшение экономических перспектив еврозоны, возможное снижение реальной доходности в США, а также потенциальное разрешение геополитических конфликтов.

Инвесторам следует внимательно следить за решениями центральных банков, макроэкономическими данными из США и еврозоны, а также за развитием геополитической ситуации, чтобы принимать обоснованные решения относительно пары EUR/USD.

https://alfaforex.ru/open-account/?utm_source=1062afx&p=1062afx - Открыть счёт на Альфа-форекс - Открыть счёт на Альфа-форекс



